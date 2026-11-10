Reggio, l’Officina dell’Arte inaugura la nuova stagione al Cilea con Ernesto Maria Ponte

Reggio Calabria si prepara ad accogliere il primo appuntamento della stagione teatrale 2026/2027 dell’Officina dell’Arte, diretta da Peppe Piromalli. Sabato 14 novembre, alle ore 20.45, il Teatro Francesco Cilea ospiterà Ernesto Maria Ponte con il suo spettacolo “Il Diverticolo”, accompagnato dalla A-Social Band.

Ernesto Maria Ponte al Teatro Cilea con “Il Diverticolo”

Un’apertura di stagione all’insegna dell’ironia, della comicità e della musica, con un artista capace di conquistare il pubblico attraverso una comicità pungente e un linguaggio diretto. “Il Diverticolo” sarà l’occasione per vivere una serata di spettacolo e leggerezza, nella quale il talento di Ernesto Maria Ponte si unirà all’energia della A-Social Band.

L’appuntamento inaugura ufficialmente il nuovo cartellone dell’Officina dell’Arte, una realtà che negli anni ha consolidato il proprio ruolo nel panorama culturale reggino, portando sul palcoscenico artisti, compagnie e produzioni di rilievo e contribuendo ad alimentare l’interesse per il teatro.

Peppe Piromalli: «Il teatro deve essere un luogo vivo, aperto»

«Ripartiamo con grande entusiasmo e con la consapevolezza di quanto sia importante continuare a investire nella cultura e nello spettacolo – afferma il direttore artistico Peppe Piromalli –. La nuova stagione nasce dal desiderio di offrire al nostro pubblico un percorso ricco di appuntamenti, capace di emozionare, divertire e creare occasioni di incontro.

Abbiamo scelto Ernesto Maria Ponte per inaugurare questo nuovo viaggio perché crediamo nel valore degli artisti che sanno coinvolgere, sorprendere e instaurare un rapporto autentico con il pubblico. Il teatro deve essere un luogo vivo, aperto, capace di far sorridere ma anche di far riflettere. Il nostro impegno è quello di continuare a portare a Reggio Calabria proposte di qualità, mantenendo viva quella passione che, stagione dopo stagione, accompagna il lavoro dell’Officina dell’Arte. Invito tutti a condividere con noi questa prima serata: il pubblico è il vero protagonista di ogni stagione teatrale».

Officina dell’Arte, al via la stagione teatrale 2026/2027 a Reggio Calabria

Con questo primo spettacolo prende dunque il via la stagione 2026/2027 dell’Officina dell’Arte, che rinnova il proprio appuntamento con la città e con quanti riconoscono nel teatro un importante momento di crescita culturale, socialità e condivisione.