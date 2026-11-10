Reggio, la Cooperativa Libero Nocera ricerca un’educatrice per il Centro Diurno Solaris

Nuova opportunità lavorativa nel settore socio-educativo. Requisiti e come candidarsi

La Cooperativa Sociale Libero Nocera avvia una selezione di personale per l’inserimento di una nuova figura professionale all’interno del Centro Socio-educativo Solaris di Reggio Calabria.

Nello specifico, la cooperativa è alla ricerca di un’educatrice in possesso di laurea in Scienze dell’educazione (L-19) e di un attestato di formazione come tecnico del comportamento del metodo ABA (Applied Behavior Analysis), approccio basato sull’analisi applicata del comportamento.

La figura selezionata sarà inserita nell’équipe del Centro Solaris, una realtà storica del territorio reggino nell’ambito dell’assistenza e del sostegno educativo ai minori con disabilità, contribuendo allo svolgimento delle attività educative e dei percorsi di sostegno rivolti agli utenti della struttura.

I requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione sono richiesti:

laurea in scienze dell’educazione (L-19) ;

; attestato di formazione come tecnico del comportamento nel metodo ABA , conseguito attraverso uno specifico corso;

, conseguito attraverso uno specifico corso; predisposizione al lavoro in équipe e capacità relazionali;

sensibilità e attitudine al lavoro in ambito educativo.

Come candidarsi