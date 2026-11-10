Dializzati a Reggio, Aned: ‘I pazienti non siano strumento di nessuno’

Dializzati di Reggio Calabria, sulla vicenda attraverso una lettera interviene il presidente di ANED aps Giuseppe Vanacore.

“Ai pazienti dializzati di Reggio Calabria vogliamo parlare con chiarezza, senza polemiche inutili, ma anche senza ambiguità.

La dialisi è una terapia salvavita. La continuità delle cure non può diventare terreno di scontro né essere piegata a interessi diversi da quelli delle persone malate.

La sospensione improvvisa dei trattamenti da parte di un centro privato non accreditato ha imposto alle autorità sanitarie e amministrative di intervenire per garantire la prosecuzione delle terapie. La soluzione individuata, attraverso l’apertura di un turno serale, rappresenta una risposta transitoria a un’emergenza, in attesa di una soluzione strutturale.

Come ANED abbiamo condiviso questo percorso perché, in quel momento, la priorità assoluta era una sola: nessun paziente doveva rimanere senza dialisi.

Sappiamo che il turno serale può comportare disagi. I pazienti hanno diritto di esprimerli e le istituzioni hanno il dovere di ascoltarli e, laddove possibile, di ridurli. Ma trasformare una difficoltà organizzativa temporanea in una battaglia contro l’intesa raggiunta non aiuta a risolvere il problema. Soprattutto, non può diventare il pretesto per sostenere una soluzione che passa necessariamente dal riconoscimento dell’accreditamento a una struttura privata.

È qui che nasce la nostra preoccupazione per la posizione assunta da FINTRED. Il confronto è legittimo, ma occorre distinguere la tutela dei pazienti dal sostegno a una specifica soluzione imprenditoriale. I malati non possono essere utilizzati come leva per ottenere decisioni amministrative.

La questione vera è un’altra: perché Reggio Calabria deve ancora attendere una soluzione pubblica stabile?

Nel 2018 il progetto per un centro pubblico di dialisi era stato finanziato. Poi il percorso si è interrotto. Perché? Chi deve rispondere di quella interruzione? E soprattutto, quando sarà finalmente realizzata una struttura in grado di dare una risposta definitiva ai bisogni dei pazienti?”

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Prosegue Vanacore.

“Sono queste le domande che rivolgiamo alle istituzioni. Non ci bastano rassicurazioni generiche: chiediamo un percorso trasparente, responsabilità precise e tempi certi.

L’ANED ha 54 anni di storia al fianco delle persone con malattia renale. Da sempre difendiamo il diritto universale alla salute e una sanità pubblica capace di curare tutti, senza discriminazioni.

Non difendiamo interessi di parte e non ci facciamo intimidire dagli attacchi.

Ci preoccupano, piuttosto, i problemi che troppo spesso restano ai margini del dibattito: la prevenzione ancora insufficiente, le opportunità di trapianto da rafforzare, i cittadini calabresi costretti a spostarsi verso il Nord per ricevere cure adeguate. Ci preoccupa una sanità che fatica a programmare e a garantire risposte omogenee sul territorio.

Siamo convinti che una migliore distribuzione delle risorse e dei posti dialisi, insieme al rafforzamento dei servizi pubblici, possa contribuire a garantire cure appropriate e accessibili a tutti. È su questo che chiediamo di discutere, non su contrapposizioni che rischiano di oscurare i problemi reali.

Lo dobbiamo alla memoria di Franca Pellini, fondatrice dell’ANED, e all’insegnamento di grandi professionisti come il nefrologo Quirino Maggiore: la persona malata deve essere sempre al centro di ogni scelta sanitaria.

Ai pazienti diciamo: ANED non vi abbandonerà. Ascolteremo le vostre difficoltà, difenderemo i vostri diritti e continueremo a chiedere soluzioni concrete. Ma non accetteremo che il vostro bisogno di cura diventi uno strumento di pressione per interessi che non coincidono necessariamente con i vostri.

La nostra posizione è chiara: continuità delle cure oggi, una soluzione pubblica stabile domani, trasparenza e tempi certi da parte delle istituzioni.

La salute non è terreno di conquista. I pazienti non sono strumenti di nessuno. E il diritto alla cura viene prima di ogni interesse particolare”, conclude il presidente Aned.