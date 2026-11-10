Serie D: Mimmo Maggio, il bomber delle promozioni ancora protagonista a 36 anni

Classe 1990, il fiuto del gol è sempre quello. Mimmo Maggio continua a vincere e segnare, confermandosi uno dei centravanti più affidabili della categoria. Dopo aver conquistato due promozioni consecutive con le maglie di Siracusa e Scafatese, l’attaccante punta dritto alla terza, questa volta con la Sarnese. I campani guidano la classifica del girone G con 26 punti, sei di vantaggio sulla seconda e Maggio è ancora una volta tra i grandi protagonisti. Dopo un avvio senza reti nelle prime tre giornate, il bomber ha ritrovato la sua specialità: segnare con impressionante continuità.

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Un gol dietro l’altro, fino a raggiungere quota otto reti stagionali. Numeri che lo proiettano verso l’ennesimo campionato in doppia cifra, a conferma di una capacità realizzativa che non sembra risentire del passare degli anni. A 36 anni, Maggio continua a fare la differenza, con la terza promozione consecutiva che è un obiettivo concreto. La strada è ancora lunga, ma il bomber ha già dimostrato di conoscere molto bene quella che porta alla vittoria.

La Sarnese, intanto, ha messo insieme otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime undici giornate, confermandosi al comando del girone G di Serie D.