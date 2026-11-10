Reggina-Sambiase: e adesso come se la gioca mister Marchionni?

È già partito il conto alla rovescia per la sfida di domenica prossima al Granillo tra Reggina e Sambiase. Le due squadre condividono la testa della classifica, con gli amaranto che puntano a vincere lo scontro diretto per staccare i rivali e provare la prima vera fuga della stagione. Mister Marchionni sembra aver ritrovato la sua squadra, soprattutto nello spirito e nell’atteggiamento. Rispetto alle difficoltà incontrate nel mese di ottobre, la Reggina è tornata a mostrare pressione alta, aggressività e capacità di costruire numerose occasioni da gol. È vero che le ultime due vittorie sono arrivate contro le formazioni che occupano gli ultimi posti della classifica, ma i segnali di ripresa sono evidenti.

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Reggina, Baggi e Girasole diventano intoccabili

Il tecnico amaranto, fatta eccezione per qualche assenza forzata come quella di Lancini per infortunio, sembra aver individuato gli uomini più adatti alla propria idea di calcio. In particolare, Baggi e Rosario Girasole appaiono oggi difficilmente sostituibili. E pensare che, proprio per garantire la presenza di due difensori esperti sulla linea a tre arretrata (Lancini e Baldan insieme), i due a fasi alterne, sono stati tra gli elementi più sacrificati. Le ultime prestazioni, però, sembrano aver modificato le gerarchie. Entrambi garantiscono intensità, equilibrio e affidabilità in difesa e a centrocampo, caratteristiche che Marchionni considera fondamentali per il suo sistema di gioco.

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Franchini o Abonckelet? Il dubbio a centrocampo

La settimana che porta allo scontro diretto servirà a sciogliere alcuni dubbi di formazione. Uno dei più interessanti riguarda anche il ruolo di mezzala destra. La prestazione di Franchini contro l’Enna ha certamente lasciato indicazioni positive, ma Marchionni conosce bene anche le qualità di Abonckelet, calciatore che ha già dimostrato di poter essere determinante soprattutto in zona gol. Una scelta non semplice, che rappresenta comunque un problema piacevole per l’allenatore amaranto.

E i dubbi potrebbero aumentare anche nel reparto offensivo, qualora dovesse arrivare il recupero di Reis. La sensazione è che il tecnico abbia finalmente ritrovato quella base solida sulla quale aveva puntato a inizio stagione, con la possibilità di avere validissime alternative o meglio altri titolari. Adesso arriva un esame decisamente più impegnativo: il Sambiase, avversario diretto nella corsa al primato. Una partita che potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadre e sulla reale consistenza della ritrovata formazione amaranto.