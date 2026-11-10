L’arte dello sport rende onore all’amore dell’intera comunità di Reggio Calabria

di Claudia Bova – Ci sono sere in cui lo sport travalica il confine del campo, dimentica il tabellone dei punti e si trasforma in una sola, grande comunità unita dall’abbraccio e dalla solidarietà. È quanto accaduto al PalaCalafiore di Reggio Calabria durante l’incontro di pallavolo femminile tra la Puliservice Reggio Calabria e la Lory Volley Pizzo, segnato da un drammatico evento che ha lasciato tutti col fiato sospeso e il cuore colmo di dolore. Mentre sul parquet si disputavano le battute finali del match, nel parcheggio esterno dell’impianto si stava consumando un’emergenza medica gravissima. Giuseppe Scandolaro, 60 anni, storico e amatissimo dirigente del Padova Millennium Basket giunto in riva allo Stretto per la sfida di basket in carrozzina contro la Reggio BIC, è stato colpito da un improvviso e severo malore. Richiamato d’urgenza fuori dal palazzetto, il medico della squadra di casa di Reggio Calabria, il dottor Salvatore Borrelli, è intervenuto istantaneamente per prestare le prime manovre di soccorso. Con immensa prontezza e freddezza professionale, il dottor Borrelli ha subito avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria con respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco, allertando contemporaneamente i soccorsi del 118. Ad affiancarlo tempestivamente è giunto anche il medico della squadra ospite, il dottor Giose Scarmozzino. Insieme, sostenuti dalla totale cooperazione delle due società, hanno messo subito in funzione il defibrillatore semiautomatico messo a disposizione dalla società ospitante, perfettamente operativo.

L’intero palazzetto si è fermato, la partita di pallavolo è stata sospesa per ben 56 minuti per consentire ai soccorsi di operare con la massima efficacia e rispetto per la vita umana. Le dirigenze di entrambe le squadre, in un clima di profonda apprensione, coesione e sensibilità, si sono subito allertate e messe a completa disposizione, dimostrando come i valori dello sport superino ogni rivalità. Per circa 40 minuti, il personale medico di campo e i sanitari del 118 hanno lottato strenuamente con ogni mezzo a disposizione, mostrando una dedizione straordinaria prima del trasporto d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria. Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti, la professionalità impeccabile e l’enorme slancio d’amore, le precarie condizioni di salute hanno reso inevitabile il drammatico epilogo e il dirigente padovano si è spento in ospedale. Sebbene la tragedia lasci un vuoto incolmabile nel mondo dello sport paralimpico e in tutti i presenti, Reggio Calabria ha mostrato il suo volto più vero e nobile, quello di una comunità viva, generosa e fraterna. Nell’emergenza, l’arte dello sport si è fatta custode della sacralità della vita umana, unendo atleti, dirigenti, medici e pubblico in una sola catena d’amore e di rispetto per il prossimo.