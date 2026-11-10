Dierre, Lo Storto: ‘Sconfitta che pesa, ma si riparte dalle cose buone. I tiri liberi? È un problema mentale’

La Dierre Basketball Reggio Calabria esce sconfitta dal Pianeta Viola contro la Riscossa Olympia Comiso al termine di una partita rocambolesca, nella quale i bianco-blu hanno dilapidato un vantaggio importante, arrivato anche sul +17, prima di essere raggiunti e superati nel finale.

Al termine del match, coach Dario Lo Storto ha analizzato la gara con lucidità, senza cercare alibi.

“Secondo me potevano vincere senza problemi. Noi siamo stati bravi: siamo volati in vantaggio anche sul più 17, e in quei momenti lì siamo stati più cinici. Poi, per una serie di disattenzioni di fila, abbiamo riaperto la partita. I tiri liberi finali sbagliati sul meno due possono succedere, ma il problema sono tutti gli altri sbagliati durante la partita, con il 33% ai liberi. È un problema che ci portiamo avanti dall’inizio della stagione: quando siamo avanti e abbiamo margine ci tocca poco, ma quando ci sono partite così tirate incide parecchio. Chiaro che adesso sarà super lavoro sui tiri liberi, forse anche un po’ un fattore mentale“.

Sul tema specifico dei liberi, Lo Storto aggiunge: “I tiri liberi penso che siano al 90% lavoro mentale, perché a questo livello credo che tutti sappiano tirare i tiri liberi e incide più il clima“.

Il momento decisivo della sfida, secondo il coach, è stato un episodio preciso: “Mi aspettavo una loro reazione così, li ho visti in diverse partite accendersi alla fine. È cambiata quando hanno preso un rimbalzo in attacco su una rimessa, una “stupidata” nostra: abbiamo dato la palla a loro da fondo, hanno messo quella bomba e poi ne hanno messo in fila un’altra“.

Nonostante il rammarico, Lo Storto guarda al percorso: “Una sconfitta contro una delle candidate al successo finale, che ha un roster importantissimo: ricordiamo giocatori che erano in Serie B Interregionale fino a qualche ora fa, tipo Warden, che abbiamo comunque ben contenuto. Il nostro punto di partenza è quello che ho detto a inizio stagione: non ci deve toccare se vinciamo o perdiamo, perché il lavoro da fare c’è in ogni caso, sia che si vinca sia che si perda. Dobbiamo prendere le cose buone che abbiamo fatto – ce ne sono state – ma anche quelle molto pessime, per migliorarle“.