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Reggio, Alfano: ‘Interventi urgenti per sicurezza stradale, decoro urbano e incolumità pubblica’ – FOTO

Il Consigliere Pasquale Alfano del Gruppo Consiliare della III Circoscrizione "Uniti per Reggio Nord – Giordano Presidente" torna a sollecitare il Comune

09 Novembre 2026 - 18:21 | Comunicato Stampa

Alberi e arbusti fitti e incolti su un'area a verde ad Archi

Il Consigliere Pasquale Alfano del Gruppo Consiliare della III Circoscrizione “Uniti per Reggio Nord – Giordano Presidente” torna a sollecitare con forza un intervento urgente e non più procrastinabile in materia di sicurezza stradale, decoro urbano e incolumità pubblica.

Nonostante la formale Istanza trasmessa a mezzo PEC in data 25 agosto 2026 agli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale – relativa alla criticità presente nella frazione di Archi (lungo la Via Nazionale / SS 18, in prossimità del Torrente Malavenda e di una azienda per lo stoccaggio dei carburanti) – ad oggi non si registra alcun riscontro operativo.

Il marciapiede danneggiato ad Archi, con un ceppo d'albero e blocchi di pietra sulla pavimentazione accanto alla carreggiata

Pur non volendo addossare la mancata attuazione degli interventi a una diretta volontà di ignorare il problema, appare ormai evidente una totalmente sbagliata valutazione delle priorità e delle emergenze da parte di chi di competenza.

Le due azioni immediate

Nello specifico, la situazione esige due azioni immediate:

Vegetazione che invade il marciapiede e restringe la sede stradale in una curva ad Archi, con auto in transito
  • Sistemazione della Scarpata e Ripristino della Carreggiata (Via Nazionale / SS 18 – Archi): Resta irrisolta la messa in sicurezza della scarpata comunale, ove si rende necessario il ripristino di una porzione di carreggiata e del marciapiede, gravemente danneggiati ed eradicati dalle radici di un pino di alto fusto già abbattuto in passato. Lungo la medesima scarpata è presente una cunetta di scolo totalmente ostruita: in assenza di pulizia, il mancato deflusso delle acque piovane provoca il periodico allagamento della sede stradale, creando un potenziale e grave pericolo per la circolazione veicolare e l’incolumità dei pedoni. Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di manutenzione e pulizia di tale tratto è sancito da precisi provvedimenti giudiziari (Sentenza n. 687/03).
  • Mancata Potatura e Decoro Urbano su Via Vecchia Provinciale: Analoga e inaccettabile incuria si riscontra lungo la Via Vecchia Provinciale. La totale assenza di potatura di alberi e ramaglie ha permesso alla vegetazione di occupare completamente il marciapiede ed invadere la sede stradale impedendo la viabilità in curva. Tale condizione non solo restituisce un’immagine di grave degrado e ostacola il decoro del quartiere, ma costituisce soprattutto un reale ostacolo alla visibilità e un imminente pericolo per il transito di automobilisti, motociclisti e pedoni.
Alberi e rami che occupano il marciapiede e sporgono sulla strada ad Archi

Si chiede pertanto un intervento ad horas e definitivo da parte degli organi e dei settori comunali preposti, affinché si ponga rimedio ai gravi disagi patiti quotidianamente dai residenti e dalle migliaia di cittadini che percorrono queste arterie viarie, restituendo al territorio la dovuta sicurezza ed il giusto decoro urbano.

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Pasquale Alfano
Gruppo Consiliare Uniti per Reggio Nord Terza Circoscrizione Comune di Reggio Calabria

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