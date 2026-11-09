Reggio, consegnati 97 defibrillatori ai Comuni della Metro City. Versace: ‘Queste sono le iniziative che ci piacciono’

Un defibrillatore per ciascuno dei 97 Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si è svolta questa mattina, lunedì 9 novembre, alle ore 10:30, a Palazzo Alvaro, la cerimonia di consegna dei dispositivi destinati a rafforzare la sicurezza e la tutela della salute nelle comunità del territorio metropolitano, con particolare attenzione anche alle attività sportive.

A consegnare i defibrillatori è stato il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, alla presenza di numerosi amministratori locali. Un’iniziativa avviata durante la precedente consiliatura e portata a compimento dall’attuale amministrazione, che ha raccolto apprezzamenti anche tra i rappresentanti dell’opposizione.

Versace: “Un’iniziativa nata nella precedente consiliatura. Bene il coinvolgimento dell’opposizione”

Tra i presenti Carmelo Versace, consigliere comunale di opposizione e già sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e la continuità istituzionale tra le amministrazioni.

“Un’iniziativa che parte dalla passata consiliatura, seguita dal consigliere oggi regionale Giuseppe Ranuccio, e voluta fortemente oggi dal sindaco Cannizzaro, che ha inteso organizzare questo momento convocando tutti i sindaci della Città Metropolitana.

È stato un momento molto importante, molto partecipato da tutta l’area metropolitana, con la formale consegna di un defibrillatore per ogni Comune. Uno strumento che speriamo non venga mai utilizzato, ma che rappresenta comunque un presidio di sicurezza per la nostra cittadinanza”.

Versace ha poi evidenziato un aspetto politico e istituzionale della giornata, riconoscendo al sindaco Cannizzaro la volontà di coinvolgere anche la minoranza.

“Queste sono le iniziative che ci piacciono, queste sono le iniziative istituzionali in cui il sindaco metropolitano ha voluto rendere partecipe anche l’opposizione e noi di questo gliene siamo grati”.

Ogni amministrazione comunale potrà scegliere dove collocare il dispositivo, valutando le esigenze del proprio territorio.

“Ogni Comune avrà la possibilità di trattenerlo per sé e quindi di destinarlo ad aree pubbliche oppure, se necessario, di donarlo ad associazioni del territorio o inserirlo all’interno di luoghi istituzionali che possano garantire maggiore tranquillità e sicurezza ai nostri concittadini”.

Il sindaco di Samo: “Fondamentale per i piccoli centri montani”

Particolarmente significativo il valore dell’iniziativa per i comuni dell’entroterra, dove la presenza di una popolazione prevalentemente anziana rende ancora più importante la disponibilità di strumenti di primo intervento.

A sottolinearlo è stato Paolo Pulitanò, sindaco di Samo, che ha annunciato la destinazione del dispositivo ricevuto.

“È stata una nobile iniziativa portata avanti da chi ha preceduto l’attuale sindaco metropolitano, al quale va il merito di averla ripresa. La sua collocazione sarà presso la sede municipale, nella parte esterna, per poter essere utilizzato da tutti. Speriamo naturalmente che non ce ne sia bisogno”.

Il primo cittadino ha evidenziato soprattutto le necessità delle realtà montane.

“È molto importante soprattutto per i piccoli centri, i centri montani, perché abbiamo una popolazione costituita prevalentemente da persone anziane, con diverse problematiche di salute”.

Pulitanò ha spiegato che il dispositivo sarà installato in un punto accessibile e protetto dagli agenti atmosferici, in modo da renderlo disponibile in caso di emergenza.

Malara: “Servono anche corsi di formazione e manutenzione”

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, che ha sottolineato il messaggio di collaborazione istituzionale arrivato dalla cerimonia.

“Il messaggio è quello dell’unione, dell’unanimità, della condivisione. Un messaggio che l’amministrazione e il sindaco Cannizzaro hanno lanciato fin dall’inizio e che è stato accolto. Ritrovarsi su una materia come la salute dei cittadini, la salute pubblica, è una cosa naturale, dalla quale devono derivare azioni concrete”.

Malara ha ricordato come Santo Stefano in Aspromonte abbia già installato diversi defibrillatori sul territorio, evidenziando l’importanza di una distribuzione sempre più capillare.

“Avere un defibrillatore in più in ogni Comune è una cosa molto utile. Noi a Santo Stefano abbiamo già i defibrillatori in ogni piazza, però ne servono continuamente. Più vicino è il dispositivo, più è facile intervenire rapidamente. Penso alle scuole, alla guardia medica, al municipio”.

Il sindaco ha però posto l’attenzione su un altro aspetto fondamentale: non basta acquistare e installare gli strumenti, occorre anche garantire che possano essere utilizzati correttamente e che rimangano efficienti nel tempo.

“Dobbiamo fare attenzione che, come tutte le cose che si realizzano, questa iniziativa non diventi un boomerang. Dobbiamo organizzare corsi di formazione. Per questo chiediamo l’aiuto dell’ASP, per formare sempre più cittadini. E poi serve un minimo di manutenzione, un minimo di attenzione”.

Defibrillatori nei Comuni, il passo successivo è renderli accessibili

La consegna dei 97 dispositivi rappresenta un intervento concreto per migliorare la disponibilità di strumenti salvavita sul territorio metropolitano.

Dalle parole dei sindaci emerge però anche la necessità di accompagnare la distribuzione con scelte precise: individuare luoghi facilmente accessibili, organizzare percorsi di formazione e assicurare controlli periodici sul funzionamento delle apparecchiature.

Un’esigenza particolarmente sentita nei piccoli centri dell’Aspromonte e nelle aree più distanti dai principali presidi sanitari.

La giornata di Palazzo Alvaro ha avuto anche un significato istituzionale: un progetto nato nella precedente amministrazione e completato da quella attuale, con il riconoscimento pubblico dell’opposizione. Un esempio di continuità amministrativa su un tema, quello della salute e della sicurezza dei cittadini, che supera le appartenenze politiche.