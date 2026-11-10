Reggio piange la scomparsa di Pino Logoteta, portatore della Vara della Madonna della Consolazione

Un legame profondo con Reggio Calabria e una particolare devozione alla Madonna della Consolazione che lo ha accompagnato per tutta la vita. La comunità reggina piange la scomparsa di Pino Logoteta, venuto a mancare improvvisamente domenica 8 novembre.

Uno dei volti storici e più riconoscibili dell’Associazione Portatori della Vara della Madonna della Consolazione, una presenza che, negli anni, era diventata familiare per quanti seguono con partecipazione e devozione le celebrazioni dedicate alla Patrona di Reggio Calabria.

Nonostante si fosse trasferito a Montecatini, dove viveva con la famiglia, Pino aveva mantenuto un legame fortissimo con la sua città d’origine. Un rapporto che trovava la sua espressione più intensa proprio durante le processioni della Madonna della Consolazione, quando tornava a Reggio per portare sulle spalle la Vara.

L’amore per la Madonna della Consolazione e il ricordo dei portatori

A raccontare la sua devozione sono anche le fotografie scattate da Adriana R. Sapone durante la processione del 24 novembre dello scorso anno. Immagini che lo ritraggono ancora una volta sotto le stanghe della Vara, testimoniando un attaccamento alle tradizioni religiose reggine mai venuto meno, neppure con la distanza.

La sua scomparsa arriva a pochi giorni da un appuntamento che lo avrebbe visto nuovamente protagonista, accanto agli altri portatori, nella processione di fine novembre che accompagnerà la Patrona di nuovo verso casa, al santuario dell’Eremo.

A ricordarlo è stato anche Gaetano Surace, presidente dell’Associazione Portatori della Vara, attraverso poche parole che racchiudono lo spirito con cui Pino affrontava ogni processione: “Barcollo, ma non mollo”.

Un’espressione che oggi assume un significato ancora più profondo per chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui la fatica, la fede e l’emozione di portare la Vara della Madonna.

L’ultimo saluto a Pino Logoteta in Cattedrale

I funerali si svolgeranno oggi, martedì 10 novembre, alle ore 15.30, nella Cattedrale di Reggio Calabria.

Sarà l’occasione per familiari, amici, portatori della Vara e fedeli di stringersi nel ricordo di un uomo che aveva fatto della devozione alla Madonna della Consolazione una parte importante della propria vita.

La redazione di CityNow si stringe ad amici e parenti in questo momento di profondo dolore.