Area Grecanica, la Regione chiede lo stato di emergenza: 12 Comuni e almeno 20 milioni di danni

La Giunta della Regione Calabria ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per l’Area Grecanica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, colpita dal violento maltempo tra il 9 e l’11 ottobre 2026. La decisione è arrivata nella seduta del 9 novembre, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, e riguarda dodici Comuni.

Dodici Comuni e almeno 20 milioni di euro per il ripristino

La richiesta interessa i territori di:

Africo

Bagaladi

Bova

Condofuri

Melito Porto Salvo

Montebello Jonico

Motta San Giovanni

Palizzi

Roccaforte del Greco

Roghudi

San Lorenzo

Staiti

Secondo la Regione, precipitazioni eccezionali e forti venti hanno provocato gravi danni alle infrastrutture viarie, alle opere di regimazione idraulica, agli edifici pubblici e agli insediamenti privati.

Una prima stima, costruita sulle segnalazioni arrivate dal territorio, indica un fabbisogno di almeno 20 milioni di euro per ripristinare strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate. Di questi, oltre 3,5 milioni sono già stati sostenuti dai Comuni per interventi di somma urgenza. I danni subiti da privati e attività produttive sono ancora in fase di quantificazione.

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Cosa prevede lo stato di emergenza di rilievo nazionale

La Giunta regionale ha approvato una richiesta, non la dichiarazione. A deliberare lo stato di emergenza di rilievo nazionale è il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio, anche su richiesta del presidente della Regione e previa intesa con la Regione stessa: lo stabilisce l’articolo 24 del Codice della protezione civile, il decreto legislativo 1 del 2018. La proposta nasce da una valutazione speditiva del Dipartimento della protezione civile.

Con la delibera il Governo fissa la durata e l’estensione territoriale dello stato di emergenza e autorizza le ordinanze di protezione civile. Individua inoltre le prime risorse per i soccorsi, l’assistenza alla popolazione e gli interventi più urgenti, da imputare al Fondo per le emergenze nazionali, in attesa di accertare i fabbisogni effettivi.

Quanto dura e cosa succede dopo

Secondo lo stesso articolo 24, la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12. Dopo la valutazione dell’impatto effettivo dell’evento, svolta dal Dipartimento insieme alle Regioni, il Consiglio dei ministri può stanziare con una o più delibere le risorse ulteriori necessarie. Alla scadenza, gli enti ordinariamente competenti subentrano nei rapporti attivi e passivi.

Il comunicato della Regione non indica una data per la decisione del Governo.

Le richieste del territorio dopo il nubifragio

Il tema era emerso nei giorni successivi al maltempo. Il 14 ottobre il sindaco di Roghudi e consigliere metropolitano Pierpaolo Zavettieri aveva auspicato un’ordinanza nazionale di Protezione civile, già richiesta dal sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro e condivisa da tutti i primi cittadini del territorio, per destinare risorse straordinarie agli enti impegnati nell’emergenza e finanziare gli interventi strutturali di prevenzione.

Zavettieri aveva indicato anche il nodo delle strade provinciali danneggiate:

«Da Fossato a Palizzi, passando per Gallicianò di Condofuri, sono numerosi i collegamenti compromessi. I Comuni stanno facendo la propria parte, anche grazie ai volontari, ma per riparare i cedimenti e realizzare opere durature servono finanziamenti adeguati» – ha spiegato Pierpaolo Zavettieri.

L’11 ottobre il Partito Democratico metropolitano, in visita a Melito Porto Salvo, aveva parlato di strade invase dal fango, cedimenti e allagamenti che avevano coinvolto anche l’ospedale Tiberio Evoli. Il 16 ottobre Confagricoltura aveva chiesto di avviare l’iter per lo stato di calamità a favore delle aziende agricole.

Ora la parola passa al Governo: la richiesta approvata dalla Giunta regionale è il passaggio che può aprire la strada alle ordinanze di protezione civile e ai fondi straordinari per i dodici Comuni.