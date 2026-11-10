Ferita da una fucilata a Pellaro: torna finalmente libera la femmina di sparviere

Dopo oltre un mese di cure e riabilitazione, il rapace è stato restituito alla natura grazie all’impegno dell’associazione Liberi di Volare ODV Calabria, del veterinario Antonino Marcianò e della Clinica Veterinaria Camagna

È tornata finalmente in libertà la femmina di sparviere (Accipiter nisus) ferita da una fucilata sulle alture di Pellaro, a Reggio Calabria. Dopo oltre un mese di cure e riabilitazione, il rapace ha potuto riprendere il volo nel suo ambiente naturale, concludendo nel migliore dei modi una vicenda che aveva suscitato indignazione per l’ennesimo episodio di violenza ai danni della fauna selvatica.

L’animale, inizialmente soccorso da un cittadino sulle alture di Pellaro, è stato successivamente affidato ad Amanda Alajmo, presidente dell’associazione Liberi di Volare ODV Calabria, che ne ha seguito personalmente la gestione, l’assistenza e il percorso di riabilitazione per oltre un mese, in stretta collaborazione con il personale veterinario.

Gli accertamenti radiografici avevano immediatamente evidenziato una frattura dell’ulna sinistra provocata da un pallino da caccia, confermando la natura traumatica della ferita e la responsabilità di un colpo d’arma da fuoco.

Le cure veterinarie sono state affidate al dottor Antonino Marcianò, che ha seguito gratuitamente l’intero percorso sanitario presso la Clinica Veterinaria Camagna, la quale ha messo a disposizione, anch’essa a titolo completamente gratuito, la propria struttura, gli esami diagnostici e tutte le prestazioni necessarie al recupero dell’animale.

Nella giornata di ieri, dopo settimane di attesa e riabilitazione, è arrivato finalmente il momento più emozionante: lo sparviere è stato restituito alla natura.

Una liberazione che rappresenta non soltanto il lieto fine di una storia difficile, ma anche il risultato concreto della collaborazione tra volontari e professionisti che, con passione e spirito di servizio, si dedicano alla salvaguardia degli animali selvatici.

Il nodo del Centro Recupero Animali Selvatici

Questa vicenda, tuttavia, riporta all’attenzione una criticità che da troppo tempo interessa il territorio reggino: la mancanza di un Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Il centro di recupero di riferimento più vicino si trova infatti a Catanzaro, una distanza che impone lunghi trasferimenti ad animali spesso feriti, debilitati o in condizioni critiche, aumentando lo stress e complicando le operazioni di soccorso.

Una situazione difficilmente giustificabile per un territorio come quello reggino, situato lungo una delle principali rotte migratorie del Mediterraneo e caratterizzato da un patrimonio faunistico di straordinaria importanza.

Una questione anche ecologica

Non è soltanto una questione sanitaria o logistica, ma anche ecologica. Un animale selvatico recuperato nel territorio reggino dovrebbe, quando possibile e compatibilmente con le esigenze della specie, essere riabilitato e restituito al proprio ambiente di provenienza. Il trasferimento sistematico verso altre province, con la possibilità di successive liberazioni lontano dai luoghi di origine, non può rappresentare la soluzione ordinaria a una carenza strutturale.

È quindi indispensabile che le istituzioni affrontino concretamente la necessità di realizzare un Centro Recupero Animali Selvatici a Reggio Calabria, capace di garantire interventi tempestivi, assistenza veterinaria, riabilitazione e rilascio in natura, senza lasciare che l’intero peso di queste attività ricada sulle spalle dei volontari e dei professionisti che oggi se ne fanno carico gratuitamente.

La liberazione dello sparviere di Pellaro dimostra quanto si possa ottenere attraverso la collaborazione e l’impegno di chi ha a cuore la tutela della fauna selvatica. Ma dimostra anche quanto sia urgente trasformare queste esperienze isolate in un sistema di soccorso stabile, organizzato e sostenuto dalle istituzioni.

Perché ogni animale selvatico salvato e restituito alla libertà è una vittoria per la natura. E Reggio Calabria merita finalmente gli strumenti necessari per proteggerla.

Amanda Alajmo, Presidente dell’associazione Liberi di Volare ODV Calabria