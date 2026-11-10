After Hours, la SuperLega di notte: il talk della Lega Pallavolo Serie A. Luca Presta racconta Reggio

After Hours, la SuperLega di notte, il talk prodotto dalla Lega Pallavolo Serie A ha spento la sua settima candelina.

Ogni domenica alle 21.30, torna l’appuntamento della domenica sera condotto da Andrea Zorzi e Andrea Brogioni. Il format, un confronto diretto e spontaneo con atleti e allenatori, a poche ore dalla conclusione dei match, si conferma un prodotto autentico e unico, capace di raccontare la pallavolo andando oltre il campo di gioco e valorizzando i valori e le relazioni che rendono speciale il mondo della Serie A e che, nella passata stagione ha cavalcato e raccontato la stagione del triplete della Domotek Volley..

Ospite della puntata il centrale calabrese, Luca Presta che commenta l’ultima maratona pallavolistica.

“Sconfitta che fa male, ma il pubblico è la nostra spinta“.

Ed è proprio nello spirito di After Hours – raccontare la pallavolo oltre il risultato – che si inserisce l’analisi di Luca Presta.

Una sconfitta che brucia, ma che non scalfisce l’entusiasmo di un ambiente che continua a sognare: la Reggio Calabria esce battuta al tie-break (21-23 al quinto set) dalla sfida casalinga contro Gioia del Colle, in una partita combattuta punto su punto e decisa solamente dalle situazioni più minute.

“Partita tostissima. Eravamo consapevoli della forza di Gioia, però è stata lunga, una battaglia decisa per le piccole cose. Accettiamo il risultato, sicuramente ci dispiace davanti al nostro pubblico che era strapieno, però questa è la pallavolo“.

Il Palazzetto, ancora una volta, ha risposto presente.

“Si respira un ambiente molto bello. L’ambiente in città è molto sentito. È una società giovane, ma non ci fa mancare nulla e sono sempre presenti, così come il pubblico. Senti proprio tua questa città: è una spinta in più vedere 7.000 persone, così come accaduto l’anno scorso in finale, che vengono per tifarti è un plus assurdo. Anche domenica era strapieno, un’emozione unica“.

Un capitolo a parte merita Saitta, il palleggiatore operato quest’estate e già in campo dalla prima giornata di campionato. “È stato secondo me un esempio di quello che siamo, della voglia che abbiamo di stare lì sempre. Quest’estate, appena me l’ha detto, ero sicuro della sua grandissima volontà di recuperare subito e stare lì. Ogni giorno era ad allenarsi, non vedeva l’ora di tornare in campo. Infatti si è vista subito la sua presenza, il suo modo di essere sempre lì anche durante le partite, gli allenamenti e le amichevoli. Si commenta da solo, non possiamo dirgli nulla“.

Con il sorriso di chi sa che il cammino è lungo ma la strada è quella giusta, Reggio Calabria archivia il primo stop interno e si prepara al prossimo impegno, domenica alle ore 16 a Fano. Perché, come ricordato in chiusura con una battuta.