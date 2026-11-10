Calcio: ricordate l’attaccante Picci? Continua a essere devastante

Ve lo ricordate Antonio Giulio Picci? Una carriera lunghissima, tanti campionati in Serie D, esperienze anche in Serie C con il Barletta e in cadetteria con il Brescia. I tifosi reggini lo ricordano soprattutto per la grande stagione con la maglia dell’Hinterreggio, impreziosita da ben 16 reti.

Oggi, a 41 anni, l’attaccante barese ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo dalla Terza Categoria laziale con la maglia del Football Club CdS. E il suo impatto è stato semplicemente devastante. Undici gol in appena tre partite, una media di quasi quattro reti a gara. Numeri impressionanti per un calciatore che, nonostante l’età, continua a dimostrare di avere un rapporto speciale con il gol.

Picci, da solo, ha già segnato più di diverse squadre del Girone A di Terza Categoria laziale. Cambiano le categorie, passano gli anni, ma il fiuto del gol resta quello di sempre. A 41 anni, il bomber non ha alcuna intenzione di fermarsi.