Occhiuto: ‘Calabria sempre più attrattiva’. Il piano tra investimenti, turismo e università

La Calabria punta su investimenti, infrastrutture, turismo, energia e innovazione per rafforzare la propria economia e attrarre nuove imprese. Una strategia che il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha illustrato in una lunga intervista al Corriere della Sera, pubblicata oggi, 10 novembre, e firmata dal giornalista Michelangelo Borrillo.

Al centro del colloquio, le prospettive di crescita della regione, il ruolo strategico del porto di Gioia Tauro, gli incentivi destinati alle aziende che scelgono di investire in Calabria e il rafforzamento del sistema universitario.

Un progetto di sviluppo che, secondo il governatore, poggia su quattro direttrici economiche strettamente collegate.

Occhiuto: «Quattro ponti economici collegano la Calabria al resto del mondo»

L’intervista parte dal tema dei collegamenti, con un riferimento al Ponte sullo Stretto di Messina. Ma Occhiuto invita a guardare anche alle connessioni economiche che la Calabria ha già costruito.

«Questi ponti già esistenti sono quattro, tre filiere prioritarie come logistica e attività portuali, turismo ed energia, attraversate dalle tecnologie digitali come filiera trasversale».

A sostenere questa visione, secondo il presidente, ci sono anche i dati economici.

«A supportare i ponti ci sono i numeri, quelli dei report della Banca d’Italia».

Nell’intervista vengono richiamati i risultati del 2025: una crescita del prodotto dell’1,1%, superiore alla media italiana e del Mezzogiorno, un aumento delle esportazioni del 10,8% e un tasso di disoccupazione sceso al 9,8%.

Indicatori che, nella lettura proposta dal governatore, confermano le potenzialità di sviluppo del territorio.

Gioia Tauro, l’obiettivo è raggiungere 7,2 milioni di container

Uno dei pilastri della strategia regionale è il porto di Gioia Tauro, principale scalo italiano per il transhipment e 48° al mondo secondo i dati riportati nell’intervista.

Nel 2025 il porto ha movimentato quasi 4,5 milioni di TEU, ma Occhiuto ritiene che i margini di crescita siano ancora importanti.

«Ma noi pensiamo che si possa arrivare a 7,2 milioni di container all’anno. Del resto, se un imprenditore come Aponte ha deciso di investirci, le potenzialità non appaiono solo ai nostri occhi».

Il progetto riguarda anche lo sviluppo dell’area retroportuale, con circa 607 ettari disponibili per ospitare nuove attività produttive, servizi tecnici, doganali e digitali, lavorazioni leggere e infrastrutture legate alla catena del freddo.

In questo quadro si inserisce anche l’ipotesi di realizzare un rigassificatore, considerato dal presidente un possibile volano per l’agroindustria.

«E con un rigassificatore che produrrebbe la metà del gas che importavamo dalla Russia potremmo anche dar vita a una importante piastra del freddo per creare un distretto dell’agroindustria di prodotti congelati per tutto il Sud. Per il rigassificatore c’è un progetto nel cassetto di Iren e Sorgenia ma c’è anche Snam disposta a rilevarlo».

Imprese, la proposta: finanziare il 50% del costo del lavoro per tre anni

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda le misure per attrarre nuovi investimenti. La Calabria, evidenzia il governatore, ha già richiamato importanti gruppi nazionali e internazionali. Tra quelli citati figurano Baker Hughes, Ntt Data, Atos, Lutech, Entopan, Ryanair, Msc, A2a, Hitachi, Accenture, Jakala, Granarolo, Agrintesa e Suez.

Secondo i dati riportati dal Corriere della Sera, le multinazionali generano attualmente il 18% del valore aggiunto delle imprese della regione. Inoltre, tra il 2017 e il 2023, il valore aggiunto prodotto dai gruppi esteri in Calabria è cresciuto del 108,3%.

Per rendere il territorio ancora più competitivo, Occhiuto annuncia una possibilità legata agli incentivi occupazionali.

«E per attrarre sempre più imprese, grazie a una deroga specifica della Ue, possiamo finanziare a chi investe in Calabria il 50% del costo del lavoro per tre anni anziché uno solo».

Una misura che, nelle intenzioni del presidente, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di attrazione per le aziende interessate a insediarsi sul territorio calabrese.

Università e giovani, 25 milioni per il reddito di merito

Non soltanto infrastrutture e imprese. Nella strategia illustrata da Occhiuto trovano spazio anche la formazione, le università e gli Istituti tecnologici superiori.

Il governatore rivendica gli investimenti effettuati nei cosiddetti poli del sapere e annuncia nuove risorse per gli studenti universitari.

«Il Censis dice che l’università della Calabria è quella che cresce di più, anche nell’intelligenza artificiale, e noi continueremo a investire nel sapere: ogni anno diamo 50 milioni di euro per il diritto allo studio universitario, attraverso le borse di studio. Adesso aggiungiamo anche 25 milioni nel cosiddetto reddito di merito destinato a chi mantiene la media del 27 con tutti gli esami in corso».

Il riferimento è soprattutto al polo universitario di Cosenza, cresciuto attorno all’Università della Calabria.

Nell’intervista viene evidenziato come il territorio rappresenti l’ottavo sistema locale italiano per peso dell’occupazione informatica e il primo del Mezzogiorno, con quasi 400 laureati ogni anno in informatica.

Turismo e aeroporti, Occhiuto: «A fine 2026 raggiungeremo i 5 milioni di arrivi»

Un altro capitolo centrale è quello del turismo, settore sul quale la Regione ha concentrato una parte importante della propria strategia di sviluppo.

Occhiuto rivendica in particolare gli investimenti realizzati per favorire l’arrivo delle compagnie aeree low cost negli aeroporti calabresi.

«Sul turismo abbiamo investito molto sull’attrazione di compagnie low cost facendoci carico, tra l’altro, della tassa sui passeggeri: a fine 2026 raggiungeremo i 5 milioni di arrivi nei nostri aeroporti di Lamezia, Reggio Calabria e Crotone. Ora oltre alla quantità punteremo anche alla qualità cercando di attirare sui nostri 800 chilometri di costa anche catene alberghiere di lusso».

L’obiettivo, dunque, non è soltanto incrementare i flussi di passeggeri e visitatori, ma anche rafforzare la qualità dell’offerta ricettiva.

La sfida indicata dal governatore è attirare grandi gruppi alberghieri internazionali, valorizzando il patrimonio costiero e turistico della Calabria.

Energia e intelligenza artificiale: la Calabria punta sui data center

L’ultima parte dell’intervista è dedicata alle prospettive offerte dal settore energetico e dalle nuove tecnologie.

La Calabria, secondo i dati riportati dal quotidiano, produce più del doppio dell’energia elettrica rispetto alla propria domanda interna.

Una condizione che, nella visione del presidente, potrebbe favorire l’insediamento di infrastrutture tecnologiche ad alto consumo energetico, a partire dai data center necessari allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

«Siamo aperti anche a questo tipo di investimenti tanto più che prima o poi la riforma dei prezzi zonali sarà operativa nel nostro Paese e quindi sarà intelligente e opportuno allocare gli impianti energivori laddove l’energia costerà di meno».

È questa la prospettiva conclusiva tracciata da Occhiuto: utilizzare la disponibilità energetica della Calabria come fattore competitivo per richiamare nuovi investimenti e attività legate all’economia digitale.

Dalla logistica di Gioia Tauro alle università, dagli incentivi alle imprese al turismo, fino ai data center: il presidente della Regione delinea così, sulle pagine del Corriere della Sera, un modello di crescita che punta a trasformare le risorse e le potenzialità della Calabria in nuove opportunità economiche e occupazionali.