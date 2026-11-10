Reggio, perdita d’acqua da oltre 5 mesi. Un cittadino: ‘Dopo l’intervento di Sorical il problema è…peggiorato’
Numerose segnalazioni a Sorical, sopralluoghi e un intervento che non ha risolto il problema. I residenti denunciano disagi continui e buche sull'asfalto rimaste aperte
10 Novembre 2026 - 10:25 | di Redazione
Una copiosa perdita d’acqua che va avanti da oltre cinque mesi, ripetute segnalazioni e un intervento che, anziché risolvere il problema, avrebbe peggiorato la situazione. Arriva da un cittadino di Reggio Calabria l’ennesima denuncia sulle condizioni della rete idrica cittadina.
Siamo nella zona sud della città, precisamente nella traversa di viale Laboccetta che costeggia il cimitero di Modena. Qui, secondo quanto raccontato dal residente, da mesi una consistente quantità d’acqua continua a disperdersi, creando disagi alle famiglie della zona.
Cinque mesi di segnalazioni, ma la perdita è ancora lì
La vicenda ha inizio oltre cinque mesi fa, quando il cittadino decide di rivolgersi personalmente agli uffici di Sorical per segnalare la perdita e chiedere un intervento di riparazione. Non ottenendo una soluzione, alla prima segnalazione segue anche una comunicazione formale inviata tramite email. Successivamente viene effettuato un sopralluogo, ma il problema rimane irrisolto.
E le acque si riversano su un terreno privato adiacente che genera ulteriori problemi ai proprietari.
Solo dopo diverso tempo arriva un intervento sulla rete idrica. Per consentire le operazioni, viene interrotta l’erogazione dell’acqua per un’intera giornata, con inevitabili disagi per le famiglie residenti. Un intervento che, tuttavia, secondo la segnalazione, non soltanto non avrebbe eliminato la perdita, ma avrebbe lasciato anche il manto stradale danneggiato.
Lavori incompleti e buche sull’asfalto: la rabbia dei residenti
A rendere ancora più difficile da accettare la situazione è quanto accaduto dopo l’intervento. Secondo il cittadino, i lavori sarebbero stati lasciati incompleti, senza provvedere alla riparazione delle buche create sulla carreggiata.
Il risultato? L’acqua continua a disperdersi e la strada si presenta oggi in condizioni peggiori rispetto a prima.
Una situazione che, stando al racconto del residente, prosegue nonostante i ripetuti solleciti, effettuati anche con cadenza settimanale nell’ultimo mese.
L’appello a Sorical: «Intervenite e risolvete il problema»
Da una parte c’è lo spreco di una risorsa preziosa come l’acqua, dall’altra le condizioni della strada e i disservizi subiti dai residenti, che continuano ad attendere una soluzione definitiva. La richiesta è semplice: riparare la perdita, ripristinare il manto stradale e mettere fine a una situazione che dura da oltre cinque mesi.
Resta da capire per quale motivo, nonostante le segnalazioni e l’intervento già effettuato, il problema non sia stato ancora risolto.
Una risposta che i cittadini attendono da Sorical, insieme a un intervento, che sia però, questa volta, finalmente risolutivo.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie