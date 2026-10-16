Maltempo nell’Area Grecanica, Confagricoltura: ‘Avviare l’iter per lo stato di calamità’

Bergamotteti, oliveti, agrumeti e aziende zootecniche colpiti dal maltempo: la solidarietà di Confagricoltura e la richiesta di una rapida ricognizione

Confagricoltura Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza alle aziende agricole e alle comunità duramente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che, nelle giornate del 10 e 11 ottobre, ha interessato Melito di Porto Salvo e numerosi comuni dell’Area Grecanica.

A essere colpito è l’intero tessuto agricolo del comprensorio: dai bergamotteti, con la raccolta ormai prossima, alle altre colture, olivicole, agrumicole, alle aziende orticole, zootecniche e alle numerose realtà agricole che caratterizzano l’Area Grecanica. Un sistema produttivo che rappresenta non soltanto un settore economico, ma anche una componente fondamentale della tutela, del presidio e dell’identità del territorio.

La situazione assume un peso ancora maggiore perché molte di queste imprese stavano ancora cercando di rialzarsi dai danni provocati nei mesi di gennaio e febbraio dai cicloni Harry e Nils, che avevano già colpito duramente l’agricoltura calabrese e, in particolare, la fascia ionica reggina, interessando agrumeti, oliveti, colture e strutture aziendali.

Leggi anche

Il Tavolo Permanente sull’Agricoltura alla Città Metropolitana

La situazione è stata portata immediatamente all’attenzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria – dichiara il Direttore Diego Suraci – nel corso della riunione del Tavolo Permanente sulle tematiche dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale – TPA, già convocato per affrontare diverse questioni di interesse per il comparto agricolo.

Alla riunione hanno partecipato per Confagricoltura oltre al Direttore il Dott. Agr. Francesco Pizzi, presente al Tavolo.

Nel corso dell’incontro Confagricoltura ha rappresentato la necessità di procedere rapidamente alla ricognizione dei danni e ha chiesto alla Città Metropolitana di attivare, per quanto di propria competenza, tutti gli adempimenti propedeutici all’avvio dell’iter per il riconoscimento dello stato di calamità, affinché sia possibile definire nel modo più completo possibile l’estensione e l’entità dei danni subiti dalle aziende agricole del territorio.

L’invito alle aziende: segnalare subito i danni

In questa fase – sostiene il Direttore Diego Suraci – assume particolare importanza la tempestività delle segnalazioni. Invitiamo pertanto tutte le aziende agricole che hanno subito danni a procedere alla relativa segnalazione, utilizzando la modulistica ordinariamente prevista per gli eventi calamitosi e le avversità atmosferiche, reperibile sul portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Agricoltura. È importante rappresentare quanto più dettagliatamente possibile i danni subiti da terreni, colture, produzioni, strutture, attrezzature e viabilità aziendale, corredando la segnalazione, ove possibile, con fotografie e ogni altro elemento utile alla successiva ricognizione.

Leggi anche

L’apprezzamento per il sopralluogo del sindaco Cannizzaro

Confagricoltura Reggio Calabria – conclude il Presidente Canale – esprime apprezzamento per l’attenzione dimostrata dal Sindaco Metropolitano Francesco Cannizzaro, che nella giornata dell’11 ottobre ha raggiunto personalmente Melito di Porto Salvo e l’Area Grecanica per verificare la situazione determinata dal maltempo e, insieme ai sindaci, amministratori, Protezione Civile, tecnici e addetti ai lavori ha effettuato direttamente sopralluoghi nelle aree interessate, verificando la gravità dei danni e delle criticità presenti sul territorio.

Una presenza istituzionale sul campo che Confagricoltura considera importante, soprattutto in una fase nella quale occorre fare squadra tra Enti, organizzazioni professionali e operatori del territorio per arrivare rapidamente a una ricognizione completa dei danni e alle successive iniziative di competenza.

Confagricoltura Reggio Calabria continuerà a seguire l’evoluzione della situazione, mantenendo il confronto le istituzioni competenti e rimanendo al fianco delle aziende agricole del territorio nella fase di segnalazione e ricognizione dei danni.