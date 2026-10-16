Carburanti, Schlein: ‘Il Sud Italia si sta bloccando. Dov’è Giorgia Meloni? Dov’è il governo?’

“Il Sud Italia si sta bloccando, in Calabria le proteste di agricoltori e autotrasportatori si sono allargate, ma anche in Basilicata, Sicilia e Puglia ci sono code interminabili ai distributori, con scorte di carburante in esaurimento. Alla carenza di carburante si sommano prezzi insostenibili, che mettono in ginocchio imprese e famiglie”.

Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Dov’è Giorgia Meloni? Dov’è il governo? Appena 24 ore fa, in Parlamento, la presidente del Consiglio ha messo la testa sotto la sabbia, scaricando ancora una volta le proprie responsabilità. Ci sono territori che rischiano la paralisi e da Palazzo Chigi non arriva una risposta. Anzi quella sbagliata: l’autonomia differenziata. Servono interventi immediati per garantire gli approvvigionamenti e contrastare il caro carburanti. Le nostre proposte sono sul tavolo: cosa aspettano ad attivare le accise mobili e a tassare gli extraprofitti delle società energetiche per aiutare famiglie e imprese?”, aggiunge Schlein.