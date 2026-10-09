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Fedralog Calabria: stop degli autotrasportatori per 5 giorni

Alla base della protesta l’aumento dei costi e la pressione sulle tariffe

09 Ottobre 2026 - 15:20 | Comunicato stampa

protesta agricoltori calabresi

Fedralog Calabria ha confermato il fermo regionale degli autotrasportatori calabresi dal 16 al 20 ottobre.

La decisione arriva, viene spiegato in una nota, dopo settimane di confronto e “dopo aver rappresentato alle istituzioni la grave situazione economica che sta attraversando il settore”.

“Costi sempre più pesanti per le imprese”

“Le imprese di autotrasporto – evidenzia Fedralog – sono oggi costrette a sostenere costi sempre più pesanti: carburante, personale, assicurazioni, manutenzioni, rate dei mezzi e spese di gestione.

A questo si aggiunge una forte pressione sulle tariffe, che in molti casi non consente alle aziende di operare in condizioni di equilibrio economico.

Per molte imprese la liquidità è ormai esaurita. Il fermo, pertanto, non nasce da una scelta presa a tavolino, ma da una condizione di necessità”.

Fedralog: “Non sono emerse risposte immediate e sufficienti”

Fedralog Calabria “ha mantenuto e continuerà a mantenere aperto il dialogo con le istituzioni. Tuttavia, allo stato attuale, non sono emerse risposte immediate e sufficienti per superare le ragioni della mobilitazione”. Invitando tutti gli autotrasportatori calabresi ad aderire Fedralog precisa che “salvo i servizi essenziali e le situazioni previste dalla normativa, l’obiettivo è che i mezzi pesanti e i mezzi di lavoro delle imprese aderenti al fermo non circolino sulle strade. La partecipazione dovrà essere compatta, ma allo stesso tempo pacifica, ordinata e responsabile, nel pieno rispetto delle disposizioni delle autorità e della sicurezza di tutti”.

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