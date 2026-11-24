“…Gratteri è stata la rovina”.

A dirlo, intercettato, è Luigi Pane, indicato come il capo dell’omonima cosca di ‘ndrangheta operante a Belcastro (Catanzaro), arrestato nell’operazione “Arione” condotta nei giorni scorsi dai carabinieri con il coordinamento della Dda di Catanzaro.

Il livore della cosca nei confronti della magistratura calabrese e, in particolare, dell’ex procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, oggi alla guida della Procura di Napoli, emerge anche da un’altra conversazione, nel corso della quale uno degli interlocutori osserva che con il magistrato “tutto era diventato molto più difficile”.

Le invettive coinvolgono anche Giovanni Bombardieri, all’epoca procuratore di Reggio Calabria e oggi a capo dell’ufficio giudiziario di Torino, Marisa Manzini, sostituto procuratore generale di Catanzaro, e Pierpaolo Bruni, all’epoca procuratore di Paola (Cosenza) e oggi procuratore di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). In un’intercettazione del 22 ottobre 2022, Maria Grillo, compagna di Pane, riferendosi ai magistrati, sbotta: “Ma botta di sangue… che schifosi!”.

Il lido Blow Beach e l’ipotesi di rivolgersi a Gratteri

Eppure, nonostante le invettive contro Gratteri, proprio il magistrato viene indicato come possibile interlocutore per tentare di ottenere il dissequestro del lido Blow Beach, finito sotto sequestro perché ritenuto riconducibile a Luigi Pane e alla compagna Maria Grillo. Il 20 giugno 2022, durante un incontro con la coppia, un professionista suggerisce di coinvolgere la figlia Romina, formalmente titolare dell’attività, invitandola a scrivere una lettera al procuratore per chiedere un appuntamento. La ragazza avrebbe dovuto sostenere che il legame familiare con Pane non poteva diventare un pregiudizio per la sua iniziativa imprenditoriale. Una strategia che, secondo la Dda, puntava a ottenere un intervento attraverso un confronto diretto con il magistrato, senza ricorrere a conoscenze o canali informali.

Fonte: Ansa Calabria