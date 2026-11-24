Un luogo di grande valore storico, religioso e culturale per Reggio Calabria, circondato da incuria e abbandono. A riaccendere i riflettori sulle condizioni dell’ex Monastero della Visitazione, in via Reggio Campi, è una nuova segnalazione giunta alla redazione di CityNow.

A preoccupare maggiormente è la sicurezza delle persone che frequentano la Chiesa del Sacro Cuore, situata all’interno del complesso e ancora oggi di proprietà della Congregazione delle Visitandine.

La chiesa continua ad accogliere numerosi fedeli in occasione delle celebrazioni domenicali e feriali, ma le condizioni degli spazi circostanti, indicati nella segnalazione come proprietà comunale, renderebbero sempre più difficoltoso l’accesso al luogo di culto.

Scalinata dissestata, alberi pericolanti e vegetazione incontrollata

Non soltanto una questione di decoro urbano, ma un problema di pubblica sicurezza. È quanto emerge dalla nota inviata alla nostra redazione. La scalinata che conduce alla chiesa si presenta, secondo i cittadini, dissestata, invasa dalle erbacce e priva di adeguata manutenzione. A destare ulteriore preoccupazione è la presenza di alberi e rami segnalati come pericolanti, proprio lungo il percorso utilizzato dai fedeli.

Anche i giardini, il chiostro e gli spazi comuni verserebbero in condizioni di abbandono, tra sterpaglie, sporcizia e vegetazione incontrollata.

A tutto ciò si aggiunge la mancanza di un’adeguata illuminazione, che renderebbe ancora più difficoltoso l’accesso nelle ore serali, e l’assenza di una segnaletica stradale che indichi la presenza della chiesa.

Le preoccupazioni per l’ex monastero

La segnalazione riguarda anche le condizioni dell’edificio dell’ex monastero. Secondo quanto riferito alla redazione, all’interno della struttura vivrebbe una persona senza fissa dimora.

I cittadini riferiscono inoltre di un precedente intervento della Polizia di Stato, avvenuto nelle scorse settimane, a seguito del quale la persona sarebbe stata allontanata.

Una situazione che merita verifiche da parte degli organi competenti, sia sotto il profilo della sicurezza dell’immobile sia sotto quello dell’assistenza sociale.

L’appello all’amministrazione comunale

La richiesta è quella di restituire dignità e sicurezza a un luogo che rappresenta un pezzo del patrimonio storico e religioso della città. Dalla pulizia degli spazi verdi alla manutenzione della scalinata, dalla verifica delle condizioni degli alberi al ripristino dell’illuminazione: diversi sono gli interventi sollecitati attraverso la segnalazione. L’auspicio è che l’amministrazione comunale possa effettuare un sopralluogo e intervenire sulle criticità evidenziate.

L’ex Monastero della Visitazione non è soltanto una testimonianza del passato di Reggio Calabria. È un complesso che ospita ancora oggi un luogo di culto frequentato dalla comunità. Garantirne la fruibilità e la sicurezza significa tutelare tanto il patrimonio cittadino quanto le persone che continuano a frequentarlo.