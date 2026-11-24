Non sarà il canale ufficiale del club amaranto a trasmettere l'incontro

Riportato dal palinsesto di Vivo Azzurro TV, la sfida tra Reggina e Siracusa, in programma domenica 29 novembre allo stadio Oreste Granillo, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma digitale della FIGC. Una possibilità per tutti i tifosi amaranto che non potranno assistere all’incontro dagli spalti dello stadio e che potranno seguire gratuitamente la partita da casa o attraverso i propri dispositivi mobili.

Reggina-Siracusa: come vedere la partita in diretta streaming

Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare l’app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart TV) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma.

La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.