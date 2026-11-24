Il Comune va avanti con il progetto e approva nuove forniture. I residenti tornano a mobilitarsi e attendono un confronto diretto con il sindaco e l'amministrazione comunale

Non si placa la protesta dei residenti di Croce Valanidi per la decisione di realizzare un centro di accoglienza temporanea per migranti nell’area di Longhi Bovetto, nella periferia sud di Reggio Calabria.

Nonostante il dissenso della popolazione, il Comune prosegue nell’iter amministrativo, approvando nuove forniture funzionali all’allestimento della struttura. Parallelamente cresce il malcontento di una comunità che da anni attende la piena riqualificazione di un’area che avrebbe dovuto rappresentare un luogo di aggregazione, socialità e svago per le famiglie del quartiere.

Leggi anche

Longhi Bovetto, oggi un nuovo sit-in

Dopo la mobilitazione dello scorso 19 novembre, i cittadini sono pronti a tornare in strada, con l’obiettivo di coinvolgere un numero ancora maggiore di residenti. L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 24 novembre, alle ore 14:30, all’ingresso del Parco Longhi Bovetto.

«Tutela e sicurezza ambientale – dignità e legalità» è il messaggio scelto per accompagnare la nuova iniziativa. Questa volta i residenti auspicano anche la presenza del sindaco Francesco Cannizzaro o di rappresentanti dell’amministrazione comunale, per poter esporre direttamente le proprie ragioni e ricevere risposte.

Leggi anche

Un quartiere sacrificato per troppo tempo

Come raccontato più volte da CityNow nelle ultime settimane, la protesta affonda le proprie radici nella storia di un territorio che per troppo tempo ha subito scelte amministrative penalizzanti.

Per decenni Longhi Bovetto ha ospitato la discarica comunale. La successiva riqualificazione dell’area avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova fase per il quartiere, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturalistico, archeologico e paleontologico e la realizzazione di un parco urbano.

Un progetto sul quale la precedente amministrazione comunale aveva investito risorse e alimentato legittime aspettative. A questo si aggiunge la vicenda della scuola materna mai entrata in funzione. Oggi, invece, i cittadini si ritrovano a fare i conti con una nuova destinazione dell’area, vissuta come l’ennesima scelta subita.

Leggi anche

Centro migranti, il Comune va avanti

Il progetto, sostenuto da un finanziamento di 2,1 milioni di euro del Ministero dell’Interno, nasce da un accordo di collaborazione istituzionale tra Prefettura e Comune di Reggio Calabria.

Inizialmente previsto a Bocale, in contrada Zambaldo, l’intervento è stato successivamente trasferito a Longhi Bovetto a causa delle criticità tecniche riscontrate nel primo sito. Con la determina dirigenziale del 16 ottobre 2026 è stata individuata un’area comunale di circa 7.500 metri quadrati da concedere in comodato d’uso gratuito alla Prefettura, sulla quale collocare i moduli abitativi destinati all’accoglienza temporanea.

L’iter nasce dunque da un’iniziativa della Prefettura, con il coinvolgimento del Comune, chiamato a svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell’intervento.

Non è una protesta contro i migranti

Un aspetto che i cittadini hanno ribadito più volte, anche ai microfoni di CityNow, riguarda la natura della mobilitazione. Non è una battaglia contro l’accoglienza dei migranti, ma contro la scelta del sito e il metodo attraverso il quale si è arrivati alla sua individuazione.

I residenti chiedono garanzie sulla sicurezza ambientale, sulla salubrità dei terreni e sul rispetto degli impegni assunti negli anni dalle istituzioni. Interrogativi che riguardano tanto la salute degli abitanti quanto quella delle persone che saranno ospitate all’interno della struttura.

Il dialogo con i cittadini non può arrivare dopo le decisioni

Al di là delle motivazioni tecniche che hanno portato all’individuazione di Longhi Bovetto, resta aperta una questione di metodo politico e amministrativo. Bisognerebbe evitare di ripetere gli errori del passato, ascoltando i cittadini prima di assumere decisioni così importanti per il futuro di un quartiere. Coinvolgere preventivamente le associazioni, i comitati e i rappresentanti territoriali avrebbe probabilmente consentito di affrontare la vicenda in un clima diverso.

Alla luce dell’avanzamento dell’iter amministrativo, appare difficile ipotizzare, al momento, un ripensamento sulla localizzazione del centro. Ciò non significa, tuttavia, che non vi siano margini per costruire un dialogo con la popolazione e individuare interventi concreti a beneficio del quartiere.

La necessità di garantire un’accoglienza dignitosa ai migranti non può cancellare il diritto dei residenti delle periferie ad avere servizi, spazi pubblici e luoghi di aggregazione.

Croce Valanidi merita attenzione, ascolto e risposte concrete. Non altre promesse.