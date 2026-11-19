Non è una protesta contro chi cerca accoglienza, ma una battaglia per la salute pubblica, la sicurezza ambientale e il rispetto di promesse attese da tre decenni. È questo il messaggio chiaro e unanime che arriva dai residenti di Croce Valanidi e Longhi Bovetto, scesi in piazza per opporsi alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ai migranti nell’area dell’ex discarica.

Una mobilitazione civile che nasce dall’esasperazione di una periferia che si sente ancora una volta tradita nelle proprie aspettative di riqualificazione e che, come sottolineato a più voci dal comitato, riguarda il destino e il metodo di governo di tutte le aree periferiche della città.

Al centro delle preoccupazioni dei cittadini c’è innanzitutto l’aspetto normativo e sanitario legato alla natura stessa del sito. Durante il sit-in, i residenti hanno ricostruito con precisione i vincoli di legge: l’area ospitava una discarica dismessa per la quale non sarebbero ancora trascorsi i trent’anni necessari di monitoraggio continuo e certificazione della bonifica prima di poter prevedere qualsiasi destinazione diversa dal verde pubblico, dai parcheggi o dalle aree giochi.

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“La consigliera di circoscrizione ha già presentato un accesso agli atti per verificare se tutto rientra nella norma e se esistono le certificazioni, ma al momento non ne abbiamo contezza”, spiegano dal presidio, denunciando come l’iter sia passato in sordina a causa della rapidità con cui è stato avviato il collocamento, senza che si sappia nemmeno se l’ASL abbia rilasciato il proprio nulla osta. “Vogliamo essere rassicurati, il bene della salute viene prima di tutto”.

Ancora più allarmante è la denuncia sulle modalità con cui stanno procedendo i lavori in cantiere. I cittadini segnalano infatti interventi di movimentazione terra a meno di cinquanta metri dal percorso che conduce al pergolato — dove si trova una vasca di raccolta legata al vecchio impianto — effettuati senza alcuna recinzione di sicurezza. Un’operazione giudicata estremamente pericolosa sul piano tecnico:

“Non si possono effettuare lavori di movimento terra in un’area del genere, perché il manto impermeabile sottostante rischia di essere perforato, provocando la fuoriuscita di biogas, percolato e particelle sottili altamente cancerogene per la salute”. A questo si aggiunge la perplessità sulla reale durata dell’insediamento: “Su una discarica dismessa non si costruisce né in maniera permanente né temporanea, perché sappiamo bene che il temporaneo diventa permanente; e già i due anni previsti rappresentano una permanenza continua di esseri umani, indipendentemente dal colore della pelle e dalla provenienza”.

Accanto all’allarme sanitario emerge con altrettanta forza il tema della dignità umana, che i residenti rivendicano sia per sé stessi sia per i futuri ospiti della struttura, rispedendo al mittente qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica o etichetta ideologica.

“Non abbiamo nessuna remora a dire che gli immigrati sono nostri fratelli, sono persone e non animali: io non me la sentirei di localizzare delle persone qui, e nemmeno degli animali ce li metterei”, afferma con amarezza un cittadino. Il ragionamento del quartiere è lineare e mette le istituzioni davanti alle proprie contraddizioni: “Se questa zona non è stata ritenuta sicura per i nostri figli e per i nostri bambini, perché mai dovrebbe essere considerata sicura per i migranti? Anche loro sono esseri umani”.

Da qui l’invito diretto anche alle forze dell’ordine presenti sul posto affinché si facciano portavoce presso il sindaco di un disagio che i residenti definiscono vergognoso sul piano umano prima ancora che amministrativo.

Infine, c’è la ferita aperta di un patrimonio tradito e di impegni disattesi per oltre trent’anni. Gli abitanti di Croce Valanidi e Longhi Bovetto ricordano di aver accettato per decenni la presenza della discarica a fronte di un patto preciso con le istituzioni: una volta chiuso l’impianto, quell’area sarebbe stata bonificata e restituita alla collettività. Un luogo dal grande valore naturalistico, archeologico e paleontologico — dove gli stessi cittadini hanno organizzato nel tempo escursioni per far conoscere le grotte e i reperti presenti sul territorio — che invece oggi versa nel degrado, tra un parco dove pascolano pecore e cani e una scuola dichiarata inagibile e lasciata all’abbandono.