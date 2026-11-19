Un importante traguardo raggiunto lontano dal rettangolo verde. Alberto Acquadro è ufficialmente dottore. Il centrocampista della Reggina ha conseguito nella giornata odierna la laurea magistrale in Management dello sport e delle attività motorie, riuscendo a conciliare gli impegni calcistici con il percorso universitario.

Un risultato che testimonia la determinazione e la capacità del calciatore amaranto di guardare anche oltre il mondo del calcio giocato. Un bell’esempio per i più giovani, a dimostrazione di come sport e formazione possano viaggiare di pari passo.

Leggi anche

Le congratulazioni della Reggina

La società amaranto ha celebrato il traguardo raggiunto dal proprio centrocampista attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale:

«Professore in campo e Dottore fuori. Nella giornata odierna il nostro calciatore Alberto Acquadro ha conseguito la Laurea magistrale in Management dello sport e delle attività motorie. Ad Alberto le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto».

Alle congratulazioni della società amaranto si aggiungono quelle della redazione di CityNow.