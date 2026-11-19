Il maestro orafo celebra il riconoscimento ricevuto dall'Università Mediterranea e racconta il valore della passione, dell'identità e della cultura calabrese

La passione, il sacrificio, l’amore per il proprio lavoro e, soprattutto, il valore delle radici. C’è tutto questo nelle parole di Gerardo Sacco, il maestro orafo calabrese che questa mattina ha ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in “Design per le culture mediterranee. Prodotto | Spazio | Comunicazione” dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito nell’Aula Magna “Antonio Quistelli”, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027, dal titolo “Dal talento all’eccellenza”, alla presenza delle autorità accademiche, civili e istituzionali.

Un tributo a oltre sessant’anni di carriera di un artista che ha saputo portare la storia, le tradizioni e l’identità della Calabria sui più importanti palcoscenici internazionali. CityNow

Gerardo Sacco ai giovani: «Credeteci sempre»

L’emozione per il riconoscimento ricevuto lascia spazio a una riflessione rivolta soprattutto alle nuove generazioni.

«Quello che dico ai giovani è di crederci sempre, perché può arrivare sempre qualcosa di importante. Questo riconoscimento lo sento come un suggello a una vita dedicata al mio lavoro e alla ricerca. Si può fare ricerca in tutti i modi, in ogni campo si può fare sempre qualcosa di nuovo».

Una laurea che per il maestro orafo rappresenta anche il riconoscimento di un percorso costruito attraverso la passione e la continua voglia di imparare.

«È stata la rivincita della passione, dell’amore per quello che tu vai a fare. Ricordo ai giovani di non dimenticare mai questa parola: radici».

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Dalla Magna Grecia alla modernità: il valore delle proprie radici

È proprio il legame con la propria terra il filo conduttore della vita professionale di Gerardo Sacco. L’orafo crotonese ha fatto della cultura della Magna Grecia una fonte di ispirazione, trasformando antichi simboli in gioielli capaci di conquistare il mondo.

«Si può attingere al passato, rivisitando e studiando l’antico, e diventare ultramoderni. Ho raccontato sempre qualcosa di nuovo attraverso il vecchio, attingendo al passato».

Il maestro ha ricordato, in particolare, il lavoro di reinterpretazione delle antiche maschere della Magna Grecia, utilizzate per allontanare gli spiriti maligni e trasformate, attraverso la sua creatività, in amuleti da indossare.

Un percorso artistico che ha ispirato anche altri artigiani, motivo di orgoglio per Sacco, felice di vedere oggi numerosi laboratori impegnati nella realizzazione di creazioni legate alla storia e alle tradizioni del territorio.

Mantenere la propria identità, senza rinunciare all’innovazione, è il messaggio più forte che il maestro orafo ha voluto consegnare alle nuove generazioni.

L’incontro con Zeffirelli e il successo internazionale

Nel racconto di Gerardo Sacco c’è spazio anche per le contaminazioni culturali che hanno caratterizzato la storia della Calabria. Il maestro ha ricordato il valore delle lavorazioni artigianali delle comunità albanesi, per lungo tempo poco valorizzate e successivamente reinterpretate attraverso le sue creazioni, indossate da dive come Liz Taylor e Sophia Loren.

Decisivo, nel suo percorso, l’incontro con il regista Franco Zeffirelli.

«Sono felice di aver incontrato un grande uomo, un artista come Franco Zeffirelli, che ha cambiato la mia vita. Da semplice orafo di provincia mi ha proiettato nell’Olimpo del cinema internazionale».

Una storia di riscatto personale e professionale che oggi trova un ulteriore riconoscimento nell’ateneo reggino. Una testimonianza per quei giovani calabresi che sognano di affermarsi nel mondo senza rinunciare alla propria identità.

Perché le radici, come insegna la storia di Gerardo Sacco, non sono un limite, ma possono rappresentare il punto di partenza per arrivare lontano.