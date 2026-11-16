Reggio, laurea Honoris Causa al maestro orafo Gerardo Sacco: il tributo della Mediterranea

L’importante riconoscimento sarà conferito il 19 novembre, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027. Un omaggio al talento dell’artista che ha portato la cultura calabrese nel mondo

Dalle botteghe orafe di Crotone ai più prestigiosi palcoscenici internazionali, senza mai perdere il legame con la propria terra. La storia umana e professionale di Gerardo Sacco sarà celebrata dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in “Design per le culture mediterranee. Prodotto | Spazio | Comunicazione”.

Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato giovedì 19 novembre, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027, dal titolo “Dal talento all’eccellenza”. L’appuntamento è fissato alle ore 10:30, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli” della Cittadella Universitaria.

Gerardo Sacco, una vita tra arte e identità calabrese

Nato a Crotone nel 1940, Gerardo Sacco ha trasformato la passione per l’arte orafa in una carriera di respiro internazionale. Dopo aver mosso i primi passi in un piccolo laboratorio e perfezionato le tecniche di lavorazione dei metalli preziosi a Valenza, nel 1963 torna nella sua città per fondare la propria attività.

La cultura della Magna Grecia, i miti, le tradizioni popolari e la storia del Mediterraneo diventano nel tempo i tratti distintivi delle sue creazioni.

Decisivo l’incontro con il regista Franco Zeffirelli, che gli apre le porte del cinema e del teatro internazionale. I suoi gioielli vengono indossati da protagoniste dello spettacolo del calibro di Liz Taylor, Glenn Close, Monica Bellucci e Isabella Rossellini. gerardosacco.com+2

La Mediterranea premia il talento e il valore delle radici

La laurea Honoris Causa rappresenta un tributo a oltre sessant’anni di carriera e alla capacità del maestro orafo di reinterpretare il patrimonio storico e culturale della Calabria attraverso l’arte, il design e la creatività.

Un riconoscimento che assume anche un valore simbolico per le nuove generazioni. La storia di Gerardo Sacco testimonia come sia possibile raggiungere il successo internazionale senza rinunciare alle proprie radici, facendo della Calabria una fonte inesauribile di ispirazione.

A conclusione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico, si svolgerà un ulteriore momento istituzionale dedicato alla consegna dei titoli di Professore Emerito.