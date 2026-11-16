Occhiuto: “Università calabresi essenziali per lo sviluppo”

"Molti laureati calabresi preferiscono andare fuori perché sono meglio pagati. Anche le imprese calabresi devono capire che l'investimento nei cervelli migliori è, appunto, un investimento e va ben remunerato"

“Unical e le università calabresi sono la grande occasione della Calabria. Sono l’infrastruttura essenziale per produrre sviluppo che, ormai, si costruisce sulle conoscenze”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando a Rende (Cosenza) a margine del convegno nazionale del Codau (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie) sul futuro delle università dopo il Pnrr.

Occhiuto: “Le imprese investano nei cervelli migliori”

“Tante imprese – ha proseguito Occhiuto – decidono di allocarsi laddove ci sono laureati che possano lavorare nelle loro attività. L’auspicio è che lo capisca bene anche il sistema produttivo. Spesso molti laureati calabresi preferiscono andare fuori perché sono meglio pagati. Anche le imprese calabresi devono capire che l’investimento nei cervelli migliori è, appunto, un investimento e va ben remunerato“.

“Le università non hanno nulla da temere dopo il Pnrr”

Sul futuro delle università dopo il Pnrr Occhiuto ha spiegato che “l’università, in questi anni, ha avuto dalla Regione ben più risorse di quante ne abbia avute dal Pnrr. Credo che non abbiano nulla da temere per il futuro anzi il mio auspicio è che si mantengano così di qualità”.