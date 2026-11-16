A Camini (Rc) il matrimonio di Joey e Mamadou, una storia nata nell’accoglienza

Si sono conosciuti nel progetto di accoglienza e ora aspettano un bambino: a Camini il matrimonio di Joy e Mamadou, con Giulio Golia de Le Iene che si improvvisa ospite d'onore

Ci sono storie che raccontano molto più di un incontro. Raccontano di possibilità, di nuovi inizi e di legami che nascono nei luoghi più inaspettati. È il caso di Joy Godwin e Mamadou Kane, che hanno scelto Camini per costruire il loro futuro e che proprio qui hanno trovato l’amore.

Entrambi beneficiari del progetto SAI del Comune di Camini, gestito da Eurocoop Servizi Jungi Mundu, arrivano da due Paesi diversi: Mamadou dal Mali e Joy dalla Nigeria, da dove era giunta insieme alle sue due bambine, Favour e Success, come nucleo familiare monoparentale.

Le loro strade si sono incrociate nel piccolo borgo calabrese e, tra quotidianità, lavoro e progetti condivisi, è nata una storia d’amore che si è trasformata in una famiglia. Mamadou, oggi chef del bar-ristorante Jungi Mundu, e Joy hanno costruito insieme il loro percorso di vita, che presto si arricchirà con l’arrivo di un bambino, atteso per il prossimo dicembre. E così hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio.

La cerimonia civile sulla terrazza Jungi People

La cerimonia civile si è svolta il 14 novembre sulla terrazza Jungi People, alla presenza del sindaco Pino Alfarano, che ha officiato il rito. Una giornata intensa ed emozionante, ma anche gioiosa. Particolarmente significativo il gesto di Joy, che ha voluto Rosario Zurzolo al proprio fianco per accompagnarla all’altare, dimostrazione di affetto e fiducia.

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti sulla stessa terrazza con un ricevimento organizzato da Jungi Mundu, tra musica, sorrisi e tanti invitati.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza della troupe della trasmissione televisiva Le Iene, arrivata a Camini proprio in questi giorni per conoscere più da vicino la realtà del borgo e le storie che lo caratterizzano. L’inviato Giulio Golia, la redattrice Benedetta De Falco e il cameraman Sonny hanno preso parte ai festeggiamenti, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera della festa.

Il significato di una storia di accoglienza

Ma al di là degli ospiti e dei momenti di festa, questa storia porta con sé un significato che va oltre la celebrazione di un matrimonio. Camini, negli anni, è diventato un luogo di incontro tra persone, culture e storie diverse. Un piccolo paese che ha saputo trasformare l’accoglienza in relazioni, opportunità e nuove appartenenze. La storia di Joy e Mamadou ne è una testimonianza concreta, perché l’integrazione non passa soltanto attraverso i servizi e i percorsi di accompagnamento, ma soprattutto attraverso le relazioni, la fiducia e la possibilità di costruire insieme un futuro.

A sottolineare questo significato è Rosario Zurzolo, presidente di Eurocoop Servizi Jungi Mundu, che conclude: