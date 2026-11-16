Caulonia, Colletta Alimentare: la Protezione Civile raccoglie 513 kg di prodotti – FOTO

Sorrisi, spirito di servizio e un carrello alla volta: i volontari della Protezione Civile di Camini raccolgono 513 kg di prodotti per chi è in difficoltà

Anche i volontari dell’associazione Centro Italiano Operatori di Protezione Civile di Camini guidati dalla Presidente Giulia Passarelli hanno partecipato con slancio alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che oggi coinvolge migliaia di volontari e supermercati in tutta Italia. L’obiettivo è stato semplice quanto straordinario: invitare i cittadini a donare una parte della propria spesa per sostenere famiglie e persone che vivono una situazione di difficoltà economica.

La raccolta si è svolta nei punti vendita Conad e PAM di Caulonia, dove i volontari hanno accolto i clienti e suggerito l’acquisto di prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, conserve, tonno, olio, biscotti e altri generi alimentari. Tutto il materiale donato è destinato alla rete delle associazioni caritative che operano sul territorio.

Un gesto di condivisione e solidarietà

La Colletta Alimentare rappresenta molto più di una semplice raccolta di viveri. È un momento di condivisione che richiama i valori della gratuità, della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo, sensibilizzando l’opinione pubblica sul fenomeno della povertà e dell’emarginazione sociale.

Anche quest’anno la comunità locale ha dimostrato di possedere un grande cuore. Numerosi cittadini hanno accolto l’invito dei volontari aggiungendo uno o più prodotti al proprio carrello. Un gesto semplice, spesso di pochi euro, che moltiplicato per centinaia di persone si trasforma in un aiuto concreto per chi attraversa momenti difficili.

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Tra sorrisi, disponibilità e spirito di servizio, la giornata ha confermato come la solidarietà continui a essere uno dei valori più autentici del nostro territorio. Un segnale importante che arriva dai supermercati della zona e che testimonia come, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, sia possibile costruire una rete di sostegno capace di non lasciare indietro nessuno.