Stagione 2025-26 e 2026-27: Reggina dai play out al primato e 17 punti in più

Una stagione dopo, un altro campionato. Esattamente un anno fa, conclusa la dodicesima giornata, la Reggina incassava la sconfitta casalinga contro l’Athletic Palermo (2-3), scivolando in piena zona play out con appena 12 punti in classifica. Oggi gli amaranto ne hanno 29, ben 17 in più, e guardano tutti dall’alto.

Un confronto che fa riflettere

Il dato assume ancora più valore se si considera che, dopo dodici giornate dello scorso campionato, a occupare il primo posto era la Nissa con 24 punti, cinque in meno rispetto all’attuale bottino della squadra di Marchionni.

Dopo 12 giornate 2025/26 2026/27 Punti Reggina 12 29 Punti della capolista Nissa 24 29 Posizione Reggina Zona play out 1ª

Dalla zona play out al primato solitario

La vittoria nello scontro diretto con il Sambiase ha ulteriormente consolidato la consapevolezza nei propri mezzi di un gruppo che ha saputo reagire anche alle difficoltà incontrate nel mese di ottobre. Il campionato è ancora lungo e sarebbe prematuro lasciarsi andare a facili entusiasmi, ma il confronto con la passata stagione restituisce la dimensione del cambio di passo degli amaranto.

Un anno fa si ragionava su come recuperare terreno e rimettere in piedi una stagione già compromessa. Oggi sono le altre a dover rincorrere la Reggina.