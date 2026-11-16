Reis e Jallow, numeri, presenze e infortuni. Ma la Reggina ha il miglior attacco

La speranza è che intervenire sul mercato non diventi una necessità, eventualità contemplata dal patron Lotito nelle sue recenti dichiarazioni. Ad oggi, però, il peso dell’attacco, almeno per quello che riguarda il ruolo di centravanti, è tutto sulle spalle di un generosissimo Andrea Magrassi. L’attaccante si spende tantissimo per la squadra, sacrificandosi spesso anche a scapito di una maggiore presenza in area di rigore che avrebbe potuto regalargli qualche gol in più. Quattro le reti realizzate finora, alle quali va aggiunto un prezioso lavoro al servizio dei compagni.

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Reggina, il miglior attacco del girone

Per capacità di inserimento e qualità tecniche dei singoli, il peso offensivo è comunque ben distribuito tra i vari componenti della squadra. Non a caso la Reggina è la compagine più prolifica del girone, con 31 reti realizzate in dodici giornate di campionato. Un dato che certifica la qualità offensiva degli amaranto, nonostante il contributo fin qui piuttosto limitato, soprattutto in termini di realizzazioni, degli altri due centravanti.

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Reis e Jallow, i numeri e gli infortuni

Qualche riflessione va fatta proprio su Reis e Jallow. Il primo è sceso in campo soltanto cinque volte in dodici giornate, realizzando una rete. Stesso bottino per Jallow, che conta invece sette presenze, diverse delle quali da subentrato. Adesso Jallow è nuovamente alle prese con un infortunio, mentre si spera di recuperare quanto prima Reis, anche per consentire a Marchionni di avere maggiori alternative e dare fiato a un Magrassi straordinariamente generoso e prezioso. Da qui all’apertura del mercato di dicembre sarà importante capire quali garanzie potranno offrire gli altri due centravanti, soprattutto in termini di continuità fisica. Perchè oggi la necessità è diventata intanto numerica.