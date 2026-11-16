City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calcio a 5: la Cadi Futura dei giovani non si ferma più. Punteggio tennistico contro la Maestrelli

Nel prossimo turno i giovani gialli blu giocheranno in casa della Gallinese

16 Novembre 2026 - 10:47 | Comunicato

Futura Under

Continua la marcia da imbattuta della Cadi Antincendi Futura in versione Under 19. Piegata con un primo tempo devastante la resistenza di una tonica e fisica Maestrelli. Il team del Mister Peppe Alfarano emula la bellissima prestazione della prima squadra vincente contro Cus Cnl Molise vincendo ancora e rimanendo sulla vetta del ranking del campionato Under 19.

Cinque a zero al termine del primo tempo con cinque autori diversi: Modafferi,Cartisano,Torrini,Aiello e Turiano. Nel secondo l’ottimo Aiello andrà a siglare la sua doppietta personale. A riposo precauzionale Cambareri, Pedro Mendes e Lorenzo Honorio aspettando Alessandro Squillaci.

Gara fisica: due pali ed una traversa nel secondo tempo. Molto bene Cartisano così come Torrini e Modafferi. Nel prossimo turno i giovani gialli blu giocheranno in casa della Gallinese.

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura- Maestrelli 6-0

Reti: Modafferi, Cartisano, Torrini, Aiello, Turiano, Aiello

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Calcio a 5
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?