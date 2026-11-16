Turismo in Calabria, G. Nucera: ‘Puntare sull’incoming e sulla qualità dei servizi per crescere ancora’

Il turismo calabrese cresce, ma presenta potenzialità ancora largamente inespresse. È quanto emerge dal rapporto annuale sull’economia della Calabria pubblicato dalla Banca d’Italia nel giugno 2026. Nel 2025 le presenze turistiche sono aumentate dell’11,6%, con una crescita del 28,5% della componente straniera e del 4,9% di quella italiana.

Restano, tuttavia, alcune criticità strutturali. Nel 2024 l’85% delle presenze si è concentrato tra giugno e settembre, mentre oltre il 90% dei pernottamenti ha interessato i comuni a vocazione marittima. Evidente anche il divario tra la costa tirrenica, che ha assorbito quasi il 60% delle presenze, e quella ionica, ferma al 35%. Ancora contenuta l’offerta ricettiva di fascia più alta: il peso degli alberghi a cinque stelle e cinque stelle lusso si attesta all’1,1%, contro l’1,9% della media nazionale.

A intervenire sui dati è l’imprenditore Giuseppe Nucera, fondatore del movimento “La Calabria che vogliamo” e già presidente di Confindustria Reggio Calabria.

«Lo studio della Banca d’Italia offre uno specchio realistico e interessante del turismo nella nostra regione. La Calabria possiede tutte le caratteristiche e le ricchezze per fare del turismo uno dei principali motori della propria economia. La chiave è l’incoming, la capacità di attrarre visitatori sul nostro territorio. In oltre quarant’anni di attività imprenditoriale ho avuto modo di constatare personalmente le straordinarie potenzialità della nostra terra».

«Oggi, grazie ai nuovi strumenti di comunicazione e ai social network, è molto più semplice far conoscere la Calabria, raccontarne le eccellenze e valorizzarne le bellezze paesaggistiche. Occorre però prestare maggiore attenzione alla costa ionica, un territorio dalle enormi potenzialità che necessita di un sostegno concreto e di investimenti mirati».

Per Nucera, una delle principali sfide riguarda la capacità di intercettare nuovi segmenti del mercato turistico internazionale, puntando sulla qualità dell’offerta.

«La Calabria deve avere l’ambizione di attrarre un turismo di fascia alta. Abbiamo bisogno di più alberghi a cinque stelle, campi da golf e servizi adeguati alle esigenze di una clientela internazionale con maggiore capacità di spesa. Possediamo un patrimonio naturale straordinario, ma dobbiamo essere in grado di accompagnarlo con un’offerta turistica all’altezza».

Infine, l’appello alla Regione Calabria.

«All’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, rivolgo un invito a investire con ancora maggiore convinzione sulle diverse vocazioni del nostro territorio. Penso, ad esempio, al trekking, al turismo naturalistico e alla valorizzazione delle nostre montagne. Sono opportunità che possono contribuire concretamente alla destagionalizzazione dei flussi turistici. La strategia della Regione deve puntare inoltre sulla Costa Jonica e sui Borghi, che sono risorse di enorme valore e poco promosse e conosciute”.

Le istituzioni regionali devono mettere in campo tutte le azioni necessarie per favorire gli investimenti e accompagnare gli imprenditori. La Calabria ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione turistica di riferimento internazionale. Bisogna crederci e lavorare affinché questo potenziale si traduca in sviluppo, ricchezza e occupazione».