Tutto ha avuto inizio lo scorso 30 agosto, in occasione della sfida di Coppa Italia tra Reggina e PraiaTortora. Al tredicesimo minuto Palmieri finisce a terra per la seconda volta. Un problema alla spalla che si rivelerà più serio del previsto, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico. Al suo posto entra un altro giovanissimo, ai più sconosciuto. Sfodererà una prestazione di altissimo livello, impreziosita anche da un bellissimo gol. Quella giornata rappresenta il punto di svolta del percorso in amaranto di Filippo Toscano, classe 2008, mancino dalle enormi potenzialità.

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Toscano, una crescita impressionante

Giocatore di gamba, dalla corsa inesauribile e dalle ottime qualità tecniche. Da quel tredicesimo minuto del 30 agosto, Toscano non si è praticamente più fermato. Se non fosse stato per la sostituzione con Porcino al 28’ del secondo tempo della sfida in casa della Vigor Lamezia, il giovane amaranto avrebbe disputato per intero tutte le partite successive. Tre gol realizzati, una quantità impressionante di cross e un contributo costante nelle due fasi di gioco. Una delle più belle sorprese di questa stagione, diventato in pochissimo tempo uno dei titolari inamovibili della formazione di Marchionni.

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Il recupero di Palmieri arriva al momento giusto

Contro il Sambiase, Toscano ha mostrato i primi segnali di stanchezza. Un calo fisiologico e assolutamente comprensibile per un calciatore che, nonostante la giovanissima età, non si è mai risparmiato. In questo senso, il recupero di Palmieri, anche lui classe 2008, arriva nel momento più opportuno. Non è certamente in discussione la titolarità di Toscano, ma per il ruolo che ricopre, il dispendio di energie e l’intensità che caratterizza le sue prestazioni, diventa importante concedergli qualche minuto di riposo.

Non necessariamente un turno in panchina, ma la possibilità di rifiatare senza dover arrivare ogni domenica oltre il novantesimo. Un modo anche per preservare uno dei talenti più interessanti dell’organico amaranto.