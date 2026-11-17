L’avvocato Natale Polimeni esprime soddisfazione per la decisione della Procura: «Ripristina la verità storico-fattuale e giuridica di questa vicenda»

Importante sviluppo nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto Seby Romeo nell’ambito dell’inchiesta denominata “Millenium”. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avanzato richiesta di archiviazione per la posizione di Romeo.

A rendere nota la notizia è l’avvocato Natale Polimeni, che ha ricevuto la comunicazione dalla Procura in seguito a un’istanza presentata nell’interesse del proprio assistito.

Inchiesta Millenium, la soddisfazione dell’avvocato Polimeni

Il legale esprime piena soddisfazione per gli sviluppi di una vicenda giudiziaria che, nel corso del tempo, ha avuto una forte risonanza mediatica.

«La decisione adottata dimostra la totale estraneità di Sebi Romeo rispetto ai fatti inizialmente contestati con un capo di imputazione provvisorio – ravvisato da questa difesa subito come infondato – e ripristina la verità storico-fattuale e giuridica di questa vicenda», afferma l’avvocato Polimeni.

Il difensore sottolinea anche le ripercussioni personali che la vicenda giudiziaria ha avuto sul proprio assistito.

La richiesta di archiviazione, secondo Polimeni, rappresenta un punto fermo, «chiudendo l’attività investigativa legata all’indagine e ponendo fine ad un iter che ha segnato psicologicamente e mediaticamente il Romeo».

La richiesta avanzata dalla Procura dovrà ora essere valutata dal giudice per le indagini preliminari.