Giunta Regionale, ok al Piano di emergenza della diga Migliarite e stato di emergenza per Bova Marina

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano di emergenza della diga Migliarite, redatto ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014 in materia di protezione civile per i bacini nei quali sono presenti grandi dighe.

La diga di Migliarite, situata nel comune di Cotronei e gestita da A2A, svolge una funzione strategica per la produzione idroelettrica, regolando le portate del torrente Migliarite e del fiume Tacina. Il Piano disciplina le procedure operative e le misure di protezione civile da attivare in caso di «rischio diga» e di «rischio idraulico a valle».

Predisposto in raccordo con la Prefettura di Crotone e con i Comuni interessati, il Piano individua gli scenari di rischio, le strategie di intervento e le modalità di coordinamento nelle diverse fasi di allerta.

La Prefettura di Crotone ha rilasciato il nulla osta all’approvazione del Piano, consentendo così l’adozione definitiva del provvedimento.

Stato di emergenza esteso a Bova Marina

Sempre su indicazione del presidente Occhiuto, via libera anche alla richiesta al governo nazionale di estendere la dichiarazione dello stato di emergenza al Comune di Bova Marina a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l’area della Città metropolitana di Reggio Calabria tra il 9 e l’11 ottobre 2026.

Nel corso dell’istruttoria, il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha acquisito la documentazione trasmessa dal Comune di Bova Marina, dalla quale è emerso che anche il territorio comunale è stato interessato dalle intense precipitazioni registrate in quei giorni, con danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche stimati in oltre 1,310 milioni di euro.

Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute, il fabbisogno finanziario necessario al ripristino delle opere pubbliche danneggiate è stato aggiornato ad almeno 21,310 milioni di euro, di cui oltre 3,510 milioni già sostenuti dai Comuni per interventi di somma urgenza.

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Polo sportivo paralimpico a Lamezia Terme

Tra gli altri provvedimenti approvati dall’Esecutivo regionale, su iniziativa del presidente Occhiuto e dell’assessore allo Sport, Eulalia Micheli, anche la stipula di un Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria, il ministro per lo Sport e i Giovani e il Comitato Italiano Paralimpico, finalizzato alla realizzazione di un Polo sportivo paralimpico in Calabria.

L’iniziativa nasce dalla comune volontà dei soggetti istituzionali coinvolti di promuovere la realizzazione e la piena operatività di una struttura sportiva inclusiva di rilevanza nazionale, aperta sia alla pratica sportiva paralimpica sia a quella olimpica, in grado di ospitare attività di promozione dello sport, percorsi formativi, programmi di alta specializzazione e manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale.

Il progetto individua in Lamezia Terme il luogo ideale per la realizzazione del Polo sportivo paralimpico. La presenza del palazzetto dello sport comunale, delle aree adiacenti da riqualificare e la posizione strategica della città, servita dall’aeroporto internazionale, dalla rete ferroviaria e dai collegamenti autostradali, offrono le condizioni necessarie per la nascita di un’infrastruttura sportiva inclusiva di rilievo nazionale.

Fondo Politiche per la Famiglia 2026

Infine, su proposta dell’assessore al Welfare, Pasqualina Straface, è stato adottato il Piano operativo regionale relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia 2026, finanziato dal Dpcm 24 luglio 2026 che ha ripartito tra le Regioni le risorse destinate al potenziamento dei Centri per la famiglia.

Alla Calabria sono stati assegnati 1.438.500 euro per il rafforzamento dei servizi di informazione, orientamento e sostegno alle famiglie, nonché per la realizzazione di interventi rivolti ai minori, agli adolescenti e ai nuclei familiari, con l’obiettivo di consolidare la rete territoriale dei servizi e rispondere in modo più efficace ai bisogni delle comunità.

In attuazione delle disposizioni ministeriali, il Dipartimento regionale competente ha predisposto il Piano operativo delle azioni da finanziare, corredato dal relativo piano finanziario e dal cronoprogramma degli interventi. Il documento è stato condiviso con Anci Calabria e Upi Calabria, che hanno espresso il proprio assenso nell’ambito del percorso di concertazione istituzionale.

Pertanto, con l’approvazione del Piano operativo, la Regione Calabria completa l’iter necessario per la presentazione al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della richiesta di erogazione delle risorse assegnate, passaggio indispensabile per l’avvio delle attività programmate sul territorio regionale.