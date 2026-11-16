Museo del Mare di Zaha Hadid, 52 adesioni e un futuro da scrivere: la palla passa a Cannizzaro

Contenuti museali e intitolazione a Gianni Versace tra le decisioni da prendere. Il dossier nelle mani del sindaco Cannizzaro e dell’assessore Catalfamo, Carmelo Romeo chiede di accelerare il confronto

Museo del Mare di Reggio Calabria, il futuro dell’opera al centro della Commissione Controllo e Garanzia. Dell’imponente opera progettata dall’archistar Zaha Hadid si è discusso oggi nel corso della seduta della Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal consigliere comunale di minoranza Giuseppe Marino.

Se il cantiere procede e il cronoprogramma indica nel 2030 la conclusione dei lavori, resta ancora da definire quello che sarà il cuore del Museo del Mare di Reggio Calabria: la sua identità culturale e, soprattutto, i suoi contenuti.

A richiedere la convocazione della Commissione è stato il consigliere comunale Carmelo Romeo, già assessore con delega al Museo del Mare durante l’amministrazione Falcomatà, che ha seguito personalmente le fasi del finanziamento e dell’avvio del cantiere.

Al centro della discussione la manifestazione di interesse promossa dalla precedente amministrazione comunale per coinvolgere il mondo culturale reggino e le associazioni nella definizione dei contenuti dell’opera.

Museo del Mare, 52 adesioni alla manifestazione di interesse

Sono 52, secondo quanto riportato oggi in Commissione dal funzionario comunale Roberto Lico, le adesioni pervenute in seguito alla manifestazione di interesse pubblicata alla fine di marzo 2026 e rimasta aperta per una prima fase di trenta giorni, sino alla fine di aprile.

L’obiettivo della precedente amministrazione era quello di costituire un tavolo permanente di confronto con associazioni culturali, enti e professionisti, chiamati a contribuire per i prossimi anni alla definizione dell’identità museale dell’opera.

Tra gli spazi previsti all’interno del Museo del Mare figurano un acquario su tre livelli, un auditorium multimediale, aree destinate ai servizi e due sale espositive: una dedicata alle mostre temporanee e l’altra alle esposizioni permanenti.

Proprio quest’ultima, nella visione dell’ex assessore Romeo, dovrebbe rappresentare l’anima del Museo del Mare.

«Ho sempre ritenuto di non avere delle competenze specifiche dal punto di vista culturale per poter scegliere cose da inserire all’interno del Museo, che poi verrà visto tra vent’anni da chi verrà a Reggio Calabria», ha spiegato Romeo, sottolineando la volontà di affidare questo percorso di progettazione culturale a un confronto tra più professionalità.

Nel corso della seduta odierna è intervenuto il funzionario comunale Roberto Lico, il quale ha illustrato la documentazione relativa alla manifestazione di interesse, confermando che le 52 richieste di adesione sono già state esaminate dagli uffici comunali.

A questo punto, secondo quanto riferito da Romeo, gli stessi uffici sono in attesa di ricevere un preciso indirizzo da parte dei vertici dell’amministrazione comunale. Due le strade percorribili: proseguire lungo il percorso avviato dalla precedente Giunta, convocando il tavolo permanente e consentendo l’ingresso di nuove realtà, oppure superare la manifestazione di interesse attraverso un nuovo atto deliberativo, individuando modalità differenti per definire i contenuti del Museo.

«Adesso auspichiamo che il tavolo venga convocato al più presto, per dare voce a tutte queste competenze e trasformare le idee in contenuti concreti», ha evidenziato Romeo attraverso i social al termine della seduta.

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Contenuti museali e intitolazione a Gianni Versace le prossime scelte

Tra le questioni sulle quali la nuova amministrazione sarà chiamata a esprimersi figura anche quella relativa all’intitolazione del Museo del Mare a Gianni Versace, proposta avanzata dalla precedente Giunta ma non ancora confermata dall’attuale amministrazione.

«Parliamo di un’opera firmata da Zaha Hadid, destinata a cambiare il volto di Reggio Calabria e il modo in cui la nostra città si racconterà al mondo. Con la proposta che avevamo avanzato di intitolarla a Gianni Versace, la volontà della precedente amministrazione era quella di legare ancora di più il Museo alla nostra identità e alla nostra storia», le parole di Romeo.

L’accostamento tra due personalità di fama mondiale come Zaha Hadid e Gianni Versace uno degli elementi caratterizzanti della visione culturale della precedente amministrazione. Un’ipotesi sulla quale, tuttavia, il nuovo esecutivo comunale non ha ancora assunto una decisione definitiva.

Museo del Mare, il dossier nelle mani di Cannizzaro e Catalfamo

L’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, al momento, non ha ancora deciso nel dettaglio come ‘riempire’ il Museo del Mare, né se confermare l’intitolazione a Gianni Versace. Il dossier è nelle mani dell’assessore comunale alle Grandi Opere Domenica Catalfamo e dello stesso primo cittadino, che ha mantenuto la delega alla Cultura.

Le valutazioni saranno effettuate con calma nel corso dei prossimi mesi, anche alla luce del nuovo cronoprogramma dell’opera, che prevede la conclusione dei lavori nel 2030, con l’obiettivo dichiarato dall’assessore Catalfamo di provare ad anticipare i tempi.

Resta da capire quanto della visione elaborata dalla precedente amministrazione sarà raccolto dalla Giunta Cannizzaro e quanto, invece, sarà oggetto di una nuova progettazione culturale.

Nato durante l’amministrazione Scopelliti, finanziato e avviato durante quella Falcomatà e destinato, salvo slittamenti, a essere completato durante l’attuale mandato Cannizzaro, il Museo del Mare rappresenta un simbolico ponte tra tre diverse stagioni politiche della città.

La sfida dei prossimi anni non sarà soltanto quella di completare una delle opere pubbliche più ambiziose della storia recente di Reggio Calabria, ma anche quella di conferirle un’identità culturale all’altezza della sua architettura.

La firma di Zaha Hadid costituisce già un elemento di richiamo internazionale. Saranno però i contenuti a determinare il peso e il ruolo che il Museo del Mare potrà assumere nel panorama culturale del Mediterraneo.