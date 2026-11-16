Qualità della vita, Reggio Calabria ancora in fondo alla classifica: 101ª su 107 province

Il lavoro continua a rappresentare una delle principali emergenze del territorio reggino, con un divario rispetto al resto del Paese che fatica a ridursi. A confermarlo è la 28ª edizione dell’indagine sulla Qualità della vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria occupa la 101ª posizione su 107 province italiane, con un punteggio di 71 su mille. Un risultato che colloca il territorio reggino tra quelli in cui le condizioni di vita sono giudicate insufficienti. Dietro Reggio Calabria figurano soltanto Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Foggia, Crotone e Taranto.

Reggio Calabria, le maggiori criticità tra lavoro e istruzione

A pesare sul risultato complessivo sono soprattutto gli indicatori legati al tessuto economico, alle opportunità occupazionali e alla formazione.

Reggio Calabria registra il tasso di occupazione maschile più basso d’Italia, pari al 52,8%. Particolarmente preoccupante anche il dato relativo ai NEET, i giovani che non lavorano e non sono inseriti in percorsi di istruzione o formazione, la cui percentuale raggiunge il 32,7%.

Non va meglio sul fronte dell’istruzione e della formazione, categoria nella quale il territorio metropolitano occupa il 103° posto a livello nazionale.

Numeri che riportano l’attenzione sulla necessità di creare nuove opportunità professionali e condizioni favorevoli affinché i giovani possano costruire il proprio futuro nel territorio d’origine.

Sicurezza, Reggio Calabria tra le migliori province italiane

Non mancano, tuttavia, indicazioni positive. In controtendenza rispetto al piazzamento generale, Reggio Calabria conquista il 13° posto nazionale nella categoria Reati e sicurezza.

Segnali di miglioramento arrivano anche dalla sicurezza sociale, ambito nel quale il territorio reggino guadagna 17 posizioni, passando dal 97° all’80° posto.

Risultati che evidenziano come le difficoltà della provincia reggina non siano uniformi in tutti i settori analizzati dalla ricerca.

Qualità della vita in Calabria, Vibo Valentia guadagna 12 posizioni

Nessuna delle cinque province calabresi riesce a entrare nelle prime ottanta posizioni della graduatoria nazionale. Rispetto alla precedente edizione, tuttavia, quattro territori su cinque migliorano il proprio piazzamento.

La sorpresa è rappresentata da Vibo Valentia, che recupera 12 posizioni e conquista il primato regionale.

Nel dettaglio, la classifica delle province calabresi:

85° posto – Vibo Valentia , 259 punti;

, 259 punti; 89° posto – Catanzaro , 209 punti;

, 209 punti; 90° posto – Cosenza , 167 punti;

, 167 punti; 101° posto – Reggio Calabria , 71 punti;

, 71 punti; 106° posto – Crotone, 19 punti.

Da sottolineare il risultato di Catanzaro, terza in Italia nella categoria relativa al sistema sanitario. Il ritardo economico accomuna invece tutti e cinque i territori calabresi, relegati oltre la 91ª posizione per reddito e ricchezza.

Bolzano prima in Italia, resta profondo il divario tra Nord e Sud

A livello nazionale, Bolzano riconquista il primato dopo due anni, superando Milano e Bologna, che completano il podio. Ultima Taranto, preceduta da Crotone e Foggia.

L’indagine, articolata in 92 indicatori e nove ambiti di valutazione, conferma una distanza ancora marcata tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno. Tutte le 21 province inserite nella fascia più bassa della graduatoria appartengono all’Italia meridionale e insulare.

Per Reggio Calabria, impegnata in una stagione di investimenti e grandi opere pubbliche, la sfida resta quella di tradurre i progetti di sviluppo in ricadute concrete sulla quotidianità dei cittadini.

La valorizzazione del patrimonio culturale, il rilancio turistico e la trasformazione urbanistica rappresentano importanti opportunità. Ma senza una crescita dell’occupazione, dei redditi e dei servizi, sarà difficile invertire la rotta e scalare la classifica della qualità della vita.