Reggina: il programma degli allenamenti. Tre giorni a porte aperte
Martedi inizia la settimana in preparazione alla sfida con l'Athletic Palermo
16 Novembre 2026 - 17:53 | Comunicato
As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione.
A partire da venerdì 20 novembre, gli allenamenti che precederanno la trasferta contro l’Athletic Club Palermo si svolgeranno a porte chiuse.
Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.
Martedì 17 novembre: pomeriggio ore 15:00
Mercoledì 18 novembre: mattina ore 10:30
Giovedì 19 novembre: mattina ore 11:30
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