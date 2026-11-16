Reggina: il programma degli allenamenti. Tre giorni a porte aperte

As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione.

A partire da venerdì 20 novembre, gli allenamenti che precederanno la trasferta contro l’Athletic Club Palermo si svolgeranno a porte chiuse.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.

Martedì 17 novembre: pomeriggio ore 15:00

Mercoledì 18 novembre: mattina ore 10:30

Giovedì 19 novembre: mattina ore 11:30