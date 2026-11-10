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Reggio, le telecamere diventano guardie virtuali: ecco la nuova frontiera AICOS. Come funziona

Intelligenza artificiale, controllo umano e interventi in tempo reale. Con la piattaforma Sentravox, AICOS trasforma le telecamere già installate in un sistema di protezione attivo 24 ore su 24, per aziende, negozi, condomini e cantieri con allarme immediato e audio in tempo reale

10 Novembre 2026 - 17:15 | di Redazione

Le telecamere registrano ciò che accade, ma chi interviene quando si verifica un’intrusione? È da questa domanda che nasce la proposta di AICOS, azienda con sede a Reggio Calabria specializzata in videosorveglianza intelligente, che punta a rivoluzionare la sicurezza di attività commerciali, aziende, condomini e cantieri.

La soluzione si chiama Sentravox, una piattaforma che combina intelligenza artificiale e operatori specializzati, trasformando le normali telecamere in un sistema di sorveglianza attivo, capace non soltanto di registrare, ma anche di riconoscere situazioni sospette e attivare una risposta immediata.

Il vantaggio? Non è necessario sostituire le telecamere già installate, perché la piattaforma può collegarsi all’impianto esistente.

aicos videosorveglianza intelligente ()

Come funziona Sentravox: l’intelligenza artificiale riconosce, gli operatori intervengono

Il sistema analizza le immagini in tempo reale, individuando possibili intrusioni e distinguendo le minacce dai falsi allarmi provocati, ad esempio, da animali, ombre o semplici passanti.

Quando viene rilevato un comportamento sospetto, la centrale operativa AICOS, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, riceve una segnalazione. Gli operatori verificano immediatamente l’evento e, attraverso un sistema audio, possono rivolgersi direttamente all’intruso, avvisandolo che è sotto osservazione.

Se necessario, vengono allertate le forze dell’ordine o i servizi di vigilanza. Le immagini e le interazioni restano registrate.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’intelligenza artificiale può rilevare una potenziale minaccia entro 5 secondi, mentre la verifica degli operatori avviene in meno di 15 secondi.

L’obiettivo è passare dalla semplice registrazione alla prevenzione, intervenendo prima che un furto o un danneggiamento venga portato a termine.

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Dalle gioiellerie ai condomini: più sicurezza e costi ridotti

Le soluzioni AICOS si rivolgono a gioiellerie, farmacie, negozi, aziende, magazzini, cantieri e complessi residenziali. Il sistema permette di monitorare accessi, parcheggi, garage, recinzioni, aree comuni e spazi destinati alla custodia di merci e beni di valore.

Per i condomini, AICOS propone anche un servizio di portierato virtuale intelligente, con controllo degli accessi, rilevamento delle intrusioni e gestione da remoto.

Tra i principali vantaggi figura anche il risparmio economico. Secondo le stime dell’azienda, Sentravox può ridurre i costi dal 25% al 60% rispetto alla vigilanza tradizionale con personale in loco, garantendo un monitoraggio continuativo.

AICOS dichiara inoltre oltre 150 progetti attivi e una precisione di rilevamento dell’intelligenza artificiale del 99,9%.

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AICOS a Reggio Calabria: sopralluogo gratuito e contatti

Per conoscere le potenzialità della videosorveglianza intelligente, AICOS mette a disposizione un sopralluogo gratuito, durante il quale vengono verificate le telecamere esistenti e illustrate le funzionalità della piattaforma Sentravox.

La sede dell’azienda si trova a Reggio Calabria, in via Genova 1.

Per informazioni e consulenze è possibile contattare AICOS ai numeri 392 578 7361 e 345 610 9930, scrivere a info@aicos.pro oppure visitare il sito www.aicos.pro.

La filosofia dell’azienda è racchiusa nel suo slogan: “Vedi ciò che conta”. Perché la sicurezza non significa soltanto osservare, ma soprattutto prevenire e intervenire quando serve.

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