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Tsunami Ready, Villa San Giovanni testa il sistema di allerta con un’esercitazione

Come si gestisce un allarme tsunami? A Villa San Giovanni la prova generale l’11 novembre, nell’ambito del programma UNESCO Tsunami Ready

10 Novembre 2026 - 16:42 | Comunicato Stampa

Villa San Giovanni

Il Comune di Villa San Giovanni ha aderito al progetto “Tsunami Ready”, promosso dall’UNESCO, che ha l’obiettivo di rafforzare la preparazione delle comunità costiere e la capacità di risposta in caso di rischio tsunami.

Nell’ambito del percorso di accreditamento al programma, è prevista la partecipazione all’esercitazione internazionale che si svolge annualmente in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale di sensibilizzazione sugli tsunami, celebrata il 5 novembre.

A tal fine, domani 11 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si svolgerà un’attività esercitativa presso i locali del Comando di Polizia Locale, in via Marconi n. 107.

La Sala Operativa e il coordinamento

Nel corso dell’esercitazione sarà attivata una Sala Operativa con il compito di ricevere e diramare il messaggio di allerta “Tsunami”, simulando le procedure operative e le modalità di coordinamento necessarie alla gestione di un’eventuale emergenza.

Il coordinamento dell’attività sarà affidato al consulente comunale Dario Mongelli e vedrà il coinvolgimento dell’Amministrazione nella persona del vicesindaco Albino Rizzuto e dell’assessore Giuseppe Cotroneo, ma anche dei volontari di Protezione Civile Comunale.

«L’iniziativa – spiega Albino Rizzuto, vicesindaco con delega alla protezione civile – rappresenta un’importante occasione per verificare l’efficacia delle procedure di allertamento e rafforzare la sinergia tra i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza e sicurezza del territorio».

Si invita la stampa a partecipare all’iniziativa, confidando nella presenza e nella collaborazione per garantire un’adeguata diffusione e copertura mediatica dell’esercitazione.

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