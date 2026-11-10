Tsunami Ready, Villa San Giovanni testa il sistema di allerta con un’esercitazione

Il Comune di Villa San Giovanni ha aderito al progetto “Tsunami Ready”, promosso dall’UNESCO, che ha l’obiettivo di rafforzare la preparazione delle comunità costiere e la capacità di risposta in caso di rischio tsunami.

Nell’ambito del percorso di accreditamento al programma, è prevista la partecipazione all’esercitazione internazionale che si svolge annualmente in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale di sensibilizzazione sugli tsunami, celebrata il 5 novembre.

A tal fine, domani 11 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si svolgerà un’attività esercitativa presso i locali del Comando di Polizia Locale, in via Marconi n. 107.

La Sala Operativa e il coordinamento

Nel corso dell’esercitazione sarà attivata una Sala Operativa con il compito di ricevere e diramare il messaggio di allerta “Tsunami”, simulando le procedure operative e le modalità di coordinamento necessarie alla gestione di un’eventuale emergenza.

Il coordinamento dell’attività sarà affidato al consulente comunale Dario Mongelli e vedrà il coinvolgimento dell’Amministrazione nella persona del vicesindaco Albino Rizzuto e dell’assessore Giuseppe Cotroneo, ma anche dei volontari di Protezione Civile Comunale.

«L’iniziativa – spiega Albino Rizzuto, vicesindaco con delega alla protezione civile – rappresenta un’importante occasione per verificare l’efficacia delle procedure di allertamento e rafforzare la sinergia tra i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza e sicurezza del territorio».

Si invita la stampa a partecipare all’iniziativa, confidando nella presenza e nella collaborazione per garantire un’adeguata diffusione e copertura mediatica dell’esercitazione.