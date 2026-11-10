Tsunami Ready, Villa San Giovanni testa il sistema di allerta con un’esercitazione
Come si gestisce un allarme tsunami? A Villa San Giovanni la prova generale l’11 novembre, nell’ambito del programma UNESCO Tsunami Ready
10 Novembre 2026 - 16:42 | Comunicato Stampa
Il Comune di Villa San Giovanni ha aderito al progetto “Tsunami Ready”, promosso dall’UNESCO, che ha l’obiettivo di rafforzare la preparazione delle comunità costiere e la capacità di risposta in caso di rischio tsunami.
Nell’ambito del percorso di accreditamento al programma, è prevista la partecipazione all’esercitazione internazionale che si svolge annualmente in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale di sensibilizzazione sugli tsunami, celebrata il 5 novembre.
A tal fine, domani 11 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si svolgerà un’attività esercitativa presso i locali del Comando di Polizia Locale, in via Marconi n. 107.
La Sala Operativa e il coordinamento
Nel corso dell’esercitazione sarà attivata una Sala Operativa con il compito di ricevere e diramare il messaggio di allerta “Tsunami”, simulando le procedure operative e le modalità di coordinamento necessarie alla gestione di un’eventuale emergenza.
Il coordinamento dell’attività sarà affidato al consulente comunale Dario Mongelli e vedrà il coinvolgimento dell’Amministrazione nella persona del vicesindaco Albino Rizzuto e dell’assessore Giuseppe Cotroneo, ma anche dei volontari di Protezione Civile Comunale.
«L’iniziativa – spiega Albino Rizzuto, vicesindaco con delega alla protezione civile – rappresenta un’importante occasione per verificare l’efficacia delle procedure di allertamento e rafforzare la sinergia tra i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza e sicurezza del territorio».
Si invita la stampa a partecipare all’iniziativa, confidando nella presenza e nella collaborazione per garantire un’adeguata diffusione e copertura mediatica dell’esercitazione.
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