Trionfo in Sicilia dell’Asd Karate Club RC. Prima classificata al Campionato Regionale Libertas

Guidati dal Maestro Santi Trimboli Direttore tecnico Nazionale icona del karate internazionale e dalle figlie Margherita e Federica

Giorno 8 novembre ad Acireale si è svolto il Campionato Regionale Interregionale Libertas organizzato dal Comitato Regionale Libertas Sicilia. Il team Karate Trimboli si conferma in Sicilia Campione Libertas. La società reggina Karate Club Reggio Calabria si classifica al 1 posto come società al Campionato Regionale – Interregionale Libertas ad Acireale con 18 atleti ed un totale di 22 medaglie.

Il team guidato dai Maestri Trimboli

L’Asd Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli Direttore tecnico Nazionale icona del karate internazionale e dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli (direttori tecnici di alto profilo tecnico 6 Dan di Karate dal 2023 conferito dal Presidente Libertas Dott. Andrea Pantano, allenatori della Nazionale Italiana Wkaeda Libertas del Presidente M° Selman Rosario, impegnate in questo settore sin da piccolissime con con grandi risultati agonistici nazionali ed internazionali – sempre sul pezzo per professionalità impegno formazione ed aggregazione). Reduce dall’ottimo lavoro svolto al Raduno Tecnico Nazionale Azzurri Azzurrabili a Rimini, la società guidata dal Direttore tecnico M° Santo Trimboli, le Maestre Margherite e Federica UDG Maestra Loredana Stillittano ha partecipato al Campionato Regionale Libertas riportando risultati strepitosi dopo una lunga e continua preparazione.

Con Carlo Giuseppe Emanuele ha conquistato una splendida medaglia d’oro nella Categoria Seniores kata – Atleta di punta e Capitano del Team Karate Trimboli, atleta della Nazionale di kata Wkaeda Libertas con la sorella Carlo Federica anche lei atleta della Nazionale di kata e kumite Wkaeda Libertas ha conquistato 3 splendide medaglie d’oro sia nel kata e nel kumite riconferma Campionessa Nazionale nella sua categoria nella categoria di età superiore anche lei atleta della Nazionale Wkaeda.

Ventura Lorenzo che si è contraddistinto sul tatami di gara nella categoria Juniores e Seniores Kumite conquistando due medaglie di bronzo imponendosi come un gladiatore – Marenco Aldo porta a casa due pesanti medaglie d’argento e di bronzo nella categoria Cadetti e juniores kata con una potente prestazione. La Corte Gaia porta a casa una medaglia di bronzo.

Sul tatami di gara si è anche distinto l’Ufficiale di gara Internazionale Calabrese Dott.ssa Stillittano Loredana Capo Tatami, portando la sua esperienza ventennale sul tatami con impeccabile professionalità ed autorevolezza.

Un team unito con giovani atleti con tanta voglia di fare del proprio meglio, spinti dai loro Maestri riescono a trovare la propria forza interiore sono riusciti a distinguersi sul tatami portando tutti insieme una grande emozione di gioia e coesione di atleti e genitori.

Tutti i risultati degli atleti

Ottimi risultati dei nostri atleti al Campionato Regionale Interregionale Libertas. Risultati:

Primi class agonisti cint nere:

Emanuele Carlo

Federica Carlo

Federica Carlo

Federica Carlo

Secondi class agonisti cint nere:

Aldo Marenco

Terzi class agonisti cint nere:

Ventura Lorenzo

Aldo Marenco

La Corte Gaia

Lorenzo Ventura

Primi posti agonisti cint colorate:

Fotia Giorgia

Rayhana Rguyague

Secondi posti agonisti cint colorate:

Aya Masaddek

Ginevra Cogliandro

Terzi posti agonisti cint colorate:

Antonio Dell’Arena

5° Class Mirco Grillo

Risultati categoria Under 12 cint colorate:

Giovanni Fasci’

Fasci’ Giovanni

Alessandro Cogliandro

Francesco Severo

Sara Pitasi

Angela Gattuso

Angela Gattuso

Aurora Fotia

Complimenti a tutti i nostri atleti per la buona competizione affrontata.