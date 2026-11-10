Bibliopedìa festeggia 10 anni: una storia di cultura, comunità e futuro nel segno di Don Bosco

Dieci anni di libri, incontri, creatività, scoperta e relazioni. Dieci anni di impegno per promuovere la lettura, offrire opportunità educative e costruire uno spazio di crescita e condivisione per i bambini, i ragazzi e le famiglie del territorio. Bibliopedìa ha celebrato il suo decimo anniversario con una grande festa presso l’Oratorio Salesiano di Bova Marina, un momento di gioia e partecipazione che ha coinvolto bambini, volontari, famiglie e amici della biblioteca.

Una ricorrenza significativa, celebrata in un luogo che richiama naturalmente il valore dell’educazione, dell’accoglienza e della formazione integrale dei giovani: l’Oratorio Salesiano, nel solco della tradizione educativa di San Giovanni Bosco. Proprio il pensiero di Don Bosco, fondato sulla ragione, sulla religione e sull’amorevolezza, rappresenta un riferimento importante per un’esperienza che mette al centro i bambini e i ragazzi, riconoscendo in ciascuno di loro risorse, potenzialità e possibilità di crescita.

Ad aprire i festeggiamenti, presso il Cineteatro, è stata una rappresentazione dal titolo «Oltre gli scaffali… una storia che prende vita! – La storia di Bibliopedìa», realizzata dai bambini e dai volontari del CGS Sales, l’associazione che gestisce Bibliopedìa. Attraverso una narrazione teatrale, accompagnata da musica e oggetti simbolici, sono state rievocate alcune delle esperienze che hanno caratterizzato il percorso della biblioteca: dalle letture animate ai laboratori creativi, dal Pi Greco Day alle attività del Planetario, dai Caffè Letterari alla Tombolata Junior, fino al Punto Lettura Nati per Leggere.

Non una semplice rassegna di attività, ma il racconto di una storia fatta soprattutto di persone, relazioni, opportunità e momenti condivisi. Una storia che ha dimostrato come una biblioteca possa trasformarsi in un luogo vivo, capace di accogliere, stimolare curiosità, alimentare passioni e favorire la crescita.

La festa è poi proseguita all’Oratorio Salesiano, in un clima di allegria e convivialità, con il momento celebrativo del taglio della torta, simbolo di un traguardo importante e, allo stesso tempo, di un nuovo inizio.

Il valore di una biblioteca per il territorio

Ma i dieci anni di Bibliopedìa rappresentano soprattutto un’occasione per riflettere sul valore e sul significato che una realtà come questa assume per il territorio.

Una biblioteca, soprattutto in una comunità di piccole dimensioni, non è soltanto un luogo in cui si conservano e si prendono in prestito i libri. È un presidio culturale, educativo e sociale, un punto di riferimento accessibile in cui bambini e ragazzi possono trovare occasioni di apprendimento, stimoli per la propria crescita e spazi in cui sentirsi protagonisti.

In un tempo in cui le opportunità culturali non sono sempre distribuite in maniera uniforme, mantenere vivo uno spazio come Bibliopedìa significa investire concretamente nelle nuove generazioni, contrastare la povertà educativa, promuovere il piacere della lettura e offrire alternative positive di incontro e partecipazione. Significa, soprattutto, riconoscere a ogni bambino il diritto di conoscere, immaginare, sperimentare e costruire liberamente il proprio futuro.

In questa prospettiva si inserisce pienamente anche l’eredità educativa di Don Bosco, che ha fatto dell’oratorio un ambiente di vita, di amicizia, di formazione e di crescita, dove i giovani potessero sentirsi accolti e accompagnati. Bibliopedìa raccoglie e attualizza questo spirito, facendo della cultura uno strumento di promozione umana e sociale e della biblioteca un luogo in cui educare attraverso la bellezza delle storie, la creatività, il gioco e la condivisione.

Un anno di festeggiamenti e il percorso «Leggere per crescere»

E il decimo anniversario non si esaurirà in una giornata di festa. I festeggiamenti si protrarranno per un intero anno, con un ricco calendario di iniziative, attività, incontri e laboratori, realizzati anche in collaborazione con le altre realtà associative e le agenzie educative presenti sul territorio. Un’occasione per rafforzare le sinergie, mettere in rete competenze ed esperienze e costruire nuove opportunità per bambini, ragazzi e famiglie.

Tra le prime iniziative in programma prenderà presto avvio il percorso «Leggere per crescere», nato dalla collaborazione tra l’Associazione CGS Sales APS, l’Istituto Comprensivo di Bova Marina, l’IIS Euclide e la Fondazione Onlus Caterina Marzano. Una sinergia tra realtà associative, istituzioni scolastiche e soggetti del territorio, unite dalla volontà di promuovere la lettura e offrire alle nuove generazioni occasioni significative di crescita culturale e personale.

Il progetto coinvolgerà gli alunni in un’esperienza articolata di educazione alla lettura e promozione culturale: i ragazzi avranno l’opportunità di incontrare scrittori, conoscere e leggere libri, partecipare a letture teatrali e vivere occasioni di confronto e approfondimento attraverso il linguaggio della narrazione.

Un percorso che intende portare la lettura fuori dai confini tradizionali, trasformandola in un’esperienza coinvolgente e partecipata, capace di stimolare l’immaginazione, sviluppare il pensiero critico e avvicinare le nuove generazioni al piacere della conoscenza. La collaborazione tra biblioteca e istituzioni scolastiche conferma, inoltre, quanto sia importante costruire una vera alleanza educativa, nella quale le diverse realtà del territorio possano operare insieme per il benessere e la crescita dei giovani.

La biblioteca come luogo aperto e inclusivo

Il valore di Bibliopedìa sta proprio nella capacità di aver fatto della biblioteca un luogo aperto, dinamico e inclusivo, in cui la cultura non rimane confinata tra gli scaffali, ma diventa esperienza, relazione e occasione di crescita per l’intera comunità.

Un risultato reso possibile grazie alla passione e alla dedizione dei volontari del CGS Sales, alla partecipazione delle famiglie, alla presenza dei bambini e alla collaborazione di quanti, nel corso degli anni, hanno creduto in questo progetto e ne hanno sostenuto il cammino.

Dieci anni, dunque, non sono un punto di arrivo, ma una tappa importante di un percorso che continua e si rinnova. Perché Bibliopedìa appartiene a tutti coloro che riconoscono nella cultura, nella lettura e nell’educazione strumenti fondamentali per costruire una comunità più consapevole, partecipe e attenta al futuro dei propri bambini.

E il messaggio che accompagna questo anniversario racchiude tutto il senso dell’iniziativa: «La nostra storia, le nostre esperienze, il nostro futuro. E il bello deve ancora venire!».