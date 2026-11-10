Reggio, il Colonnello Sole in visita all’Accademia di Belle Arti

Una visita istituzionale all’insegna dell’incontro e della condivisione quella del colonnello Massimiliano Sole, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Il Comandante è stato accolto dal direttore dell’Accademia, Piero Sacchetti, con il quale ha avuto un cordiale incontro, occasione di confronto sulle attività dell’istituzione accademica e sulle prospettive di collaborazione tra le due realtà.

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L’incontro si inserisce nel percorso di dialogo e collaborazione già avviato tra l’Accademia e l’Arma dei Carabinieri, consolidando un rapporto istituzionale fondato sulla condivisione di valori e sull’attenzione verso il territorio.

Le attività dell’Accademia e le prospettive di collaborazione

Nel corso dell’incontro, il direttore ha illustrato le principali attività didattiche, artistiche e progettuali dell’Accademia, soffermandosi sul ruolo che l’istituzione svolge nella formazione delle nuove generazioni di artisti e nella promozione culturale del territorio. È stata inoltre condivisa l’intenzione di organizzare una successiva visita del Comandante ai laboratori, agli spazi didattici e alle diverse strutture dell’Accademia, per consentirgli di conoscere più da vicino le attività formative e le produzioni artistiche dell’istituzione.

«È stato un piacere accogliere il colonnello Massimiliano Sole nella nostra Accademia – ha dichiarato il direttore Piero Sacchetti -. Questo incontro rappresenta un’ulteriore occasione per rafforzare un dialogo già avviato con l’Arma dei Carabinieri, un’istituzione con la quale condividiamo l’attenzione verso il territorio e il valore del servizio alla comunità. Crediamo che cultura, formazione e senso civico possano contribuire, ciascuno nel proprio ambito, alla crescita della società e alla costruzione di relazioni istituzionali sempre più solide».

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Al termine dell’incontro, il direttore ha voluto omaggiare il Comandante con un piccolo cadeau artistico realizzato nei laboratori dell’Accademia, quale segno di cordialità e testimonianza delle attività creative che caratterizzano l’istituzione.

La visita si è conclusa con il comune auspicio di proseguire e rafforzare il percorso di collaborazione, anche attraverso nuove occasioni di incontro e conoscenza reciproca, nel segno della valorizzazione della cultura e del territorio.