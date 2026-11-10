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Bankitalia: ‘La Calabria crsce, Pil +1,3% rispetto al 2025’

Sul fronte lavoro il numero di occupati è cresciuto dell'1,6% rispetto ai primi sei mesi del 2025. A trainare è il lavoro autonomo, mentre cala il lavoro dipendente

10 Novembre 2026 - 14:05 | Comunicato stampa

Bankitalia: ‘La Calabria crsce, Pil +1,3% rispetto al 2025’

Nei primi sei mesi del 2026 il Pil della Calabria sarebbe cresciuto in termini reali dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.

E’ quanto rileva la Banca d’Italia nell’aggiornamento congiunturale dell’economia calabrese. Un valore – evidenzia l’istituto – “lievemente superiore a quello del Mezzogiorno e del Paese”. Nel primo semestre dell’anno “l’attività economica in Calabria ha continuato a espandersi moderatamente” ma “in prospettiva il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, legati al protrarsi delle tensioni inflazionistiche dovute all’aumento dei costi energetici e alle possibili ricadute sulle attività produttive e sui consumi”, rileva Bankitalia.

Il lavoro: occupati +1,6% e disoccupazione al 9,1%

Sul fronte lavoro il numero di occupati è cresciuto dell’1,6% rispetto ai primi sei mesi del 2025. A trainare è il lavoro autonomo, mentre cala il lavoro dipendente. “L’incremento – osserva Bankitalia – sebbene meno intenso dello scorso anno (5%), è stato superiore a quello medio nazionale (0,6%) e del Sud (0,9%)”. Il tasso di occupazione è salito al 47,4% tuttavia il divario dal tasso medio nazionale rimane ancora ampio, pari a 15,6 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione è sceso di oltre 2 punti percentuali, al 9,1% (5,6 in Italia).

Sostanzialmente invariata la partecipazione al mercato del lavoro con il tasso di attività attestato al 52,3% (66,9 in Italia), valore analogo a quello dei primi semestri dell’ultimo biennio.

Fonte: Ansa Calabria

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