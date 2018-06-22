Lunedì 25 giugno alle ore 10,00, presso l’Aula magna A. Qistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà la presentazione della nuova edizione del rapporto della Banca d’Italia su “L’economia della Calabria”.

Il documento descrive l’evoluzione della congiuntura nel 2017 e analizza le trasformazioni della struttura produttiva e finanziaria della regione, sulla base degli indicatori statistici disponibili, delle rilevazioni effettuate presso gli operatori e dei dati su credito e finanza in possesso dell’Istituto.

I lavori saranno aperti dal rettore dell’Università Mediterranea, Pasquale Catanoso, dal direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, Francesco Manganaro, dal coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Economics, Massimiliano Ferrara, dal direttore della Filiale di Reggio Calabria della Banca d’Italia, Elda Sprizzi, e da Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Seguirà l’illustrazione del documento da parte di Giuseppe Albanese, coordinatore del rapporto. Alla discussione, introdotta e moderata da Massimo Finocchiaro Castro, docente di Economia pubblica presso l’Università Mediterranea, parteciperanno Vittorio Caminiti, presidente Federalberghi Calabria, e Paolo Chirico, amministratore Agrumaria Reggina. La conclusione dei lavori è affidata a Sergio Magarelli, direttore della Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia.

Fonte: Ufficio stampa – Università Mediterranea