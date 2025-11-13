Calabria, il rapporto Bankitalia: ‘Pil +1,3%, export e lavoro in crescita’

L’economia calabrese ha registrato una crescita moderata nella prima metà di quest’anno.

È quanto emerge dal rapporto “L’economia della Calabria – Aggiornamento congiunturale”, realizzato dalla Banca d’Italia e presentato nella filiale di Catanzaro dell’istituto.

L’indicatore trimestrale dell’economia regionale stima un aumento del Pil dell’1,3% su base annua, superiore alla media nazionale.

Andamento delle imprese e investimenti

Per le imprese, oltre il 40% di quelle industriali segnala un aumento del fatturato nei primi nove mesi dell’anno, mentre un quarto indica un calo. Gli investimenti restano in crescita: tre quarti delle aziende confermano i piani programmati ed un quarto li rivede al rialzo. Nel comparto edilizio le ore lavorate sono sui livelli del 2024, pari al doppio di quelle del 2019.

Un contributo significativo, è stato spiegato nel corso dell’incontro, arriva dal Pnrr. In Calabria, secondo i dati del portale Italia Domani e dell’Autorità anticorruzione, nei primi sette mesi del 2025 sono stati banditi oltre 1.700 appalti per opere pubbliche finanziate dal Piano, per un importo complessivo superiore a 1,8 miliardi di euro. Il 90% delle gare risulta già aggiudicato. La spesa degli enti territoriali per le opere pubbliche nel primo semestre del 2025 cresce di circa il 25% rispetto allo stesso periodo del 2024, con effetti diretti sulla produzione delle imprese di costruzioni.

L’export regionale registra un incremento del 4,6% nel semestre, trainato dall’alimentare (+11%) e dall’agricoltura (+13%). In calo la chimica (-13,3%). In forte aumento le vendite verso i Paesi dell’Unione europea e gli Stati Uniti (+25%).

Terziario, turismo e trasporti

Nel terziario, quasi la metà delle imprese dei servizi segnala un aumento del fatturato. Il turismo registra una crescita delle presenze del 5,2% nei primi otto mesi dell’anno, mentre i visitatori stranieri aumentano del 23,5%. Il traffico aeroportuale cresce del 26%.

Lavoro e occupazione

Sul fronte del lavoro, l’occupazione nei primi sei mesi di quest’anno è aumentata del 5%, a fronte di una media nazionale dell’1,4%.

Il tasso di occupazione sale al 46,5%, mentre la disoccupazione scende all’11,4% rispetto al 15,4% nel 2024.

Le attivazioni nette occupazionali crescono del 3,5%, trainate dai contratti a tempo indeterminato, mentre le ore autorizzate di integrazione salariale diminuiscono del 40%.

Reddito, inflazione e consumi

Secondo il rapporto, il reddito disponibile delle famiglie aumenta del 3,8% su base annua (1,7% in termini reali). L’inflazione a settembre è stata pari al 2,2%. La spesa delle famiglie, rilevata dall’indicatore ITER-con, cresce dello 0,6%.

Credito alle famiglie e alle imprese

L’indebitamento delle famiglie accelera: i prestiti crescono del 3,6% e i mutui del 2,6%. Le nuove erogazioni raggiungono i 228 milioni di euro (+50%). Il credito al consumo aumenta del 5,8%.

Il tasso sui mutui si stabilizza al 3,4%, mentre quello sul credito al consumo è il 9,4%.

Il credito alle imprese aumenta dell’1,8%, sostenuto dalla domanda per investimenti e capitale circolante. Il tasso di deterioramento del credito scende al 2,9% per le imprese e resta stabile all’1% per le famiglie. La quota dei crediti deteriorati è pari al 6%.

Risparmio e depositi

I depositi bancari del settore privato crescono del 2,7%, mentre i titoli detenuti da famiglie e imprese nel sistema bancario aumentano del 6,1%.

Fonte: Ansa Calabria