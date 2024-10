Bova Marina, Bibliopedia inaugura la prima edizione del ‘PI Greco Games’

L’oratorio salesiano di Bova Marina non è rimasto insensibile al fascino delle iniziative che, in occasione della giornata del Pi greco, hanno coinvolto gli studenti di tutto il mondo.

Giovedì 14 marzo lo staff di Bibliopedia ha infatti organizzato la prima edizione del PI GRECO GAMES: presso il Cine Teatro don Bosco di Bova marina più di 140, fra bambini e ragazzi, si sono sfidati a suon di calcoli e ragionamenti numerici.

Nata dall’idea dei volontari Bibliopedia, che operano all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione per celebrare l’ormai noto Pi Greco Day, al fine di promuovere l’interesse per la matematica e le discipline scientifiche, tra i giovani appartenenti a tutti gli ordini di scuola. Sono tantissime le iniziative organizzate in Italia e nel mondo, che nascono con lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi alla matematica, spesso vissuta con avversione perché ritenuta ostica e non accessibile a tutti. Lo stesso spirito ha guidato gli organizzatori del Pi Greco Games: i concorrenti, suddivisi in tre categorie (Starters, Movers e Flyers) si sono sfidati in due manche da 10 domande ciascuna. Non sono mancati momenti ludici, in cui ognuno ha potuto mettere in campo le proprie capacità di problem solving.

Un’iniziativa di grande impatto formativo quella promossa da Bibliopedia che, in linea con le finalità pedagogiche salesiane, mira alla promozione di attività che educhino al pensiero critico nella prospettiva della prevenzione dei disagi giovanili attraverso l’aggregazione culturale.

Quale migliore occasione per riportare l’attenzione ad una delle competenze chiave segnalate dall’Unione Europea, centrale per l’educazione alla cittadinanza attiva?

La competenza matematica infatti si fonda su linguaggi e metodi propri del pensiero razionale, funzionali ad affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Non c’è dunque da stupirsi della proposta lanciata dall’Oratorio salesiano che, ancora una volta, ha dimostrato di saper coniugare la dimensione ludica e quella formativa in un ambiente di accoglienza, dialogo e condivisione. Una nuova sfida e al tempo stesso un nuovo traguardo, quello raggiunto dai volontari di Bibliopedia, sotto il segno della matematica, del pensiero razionale e della sana competizione, che stimola i giovani alla crescita individuale e ad una più completa maturità sociale.