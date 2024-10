A Bova Marina grande successo per i caffè letterari di Bibliopedia

di Federica Campolo- Si sono conclusi i caffè letterari promossi da Bibliopedia all’interno della programmazione di Enjoy Bova Marina, il cartellone di eventi estivi frutto della collaborazione tra le associazioni presenti in oratorio (CGS Elpida, CGS Sales-Bibliopedìa, PGS e il punto lettura di Nati per Leggere) giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Le letture sotto le stelle, organizzate dallo staff di Bibliopedia, si sono innestate all’interno di una cornice di eventi che hanno animato tutto il mese di agosto, coinvolgendo grandi e piccini in attività ludico-ricreative, rappresentazioni teatrali, proiezioni di film e tornei sportivi.

I momenti di dibattito e confronto alternati a letture e performance artistiche, hanno contribuito a ricreare, nel cortile dell’oratorio salesiano, l’atmosfera di un vero e proprio salotto letterario, allestito con cura e dovizia di particolari dallo staff di Bibliopedia. Durante il primo incontro, di domenica 12 agosto, si è svolto il reading letterario con Carmelenzo Labate, autore del libro “Estate al paesello”, allietato dalle performance musicali di Alessia Liuzzo e Alma Malara.

Approdo di un esperimento letterario 2.0, “Estate al paesello” nasce per un gioco su Facebook: le fotografie di Bova marina (il paesello) postate sul social dell’autore, contribuiscono ad edificare una nuova dimensione del racconto di sé. Il romanzo di Labate trae quindi impulso dalle descrizioni dei luoghi e soprattutto dalla narrazione degli incontri con gli amici, divenuti a tutti gli effetti personaggi del libro. Non mancano brevi racconti con riferimenti personali, un amarcord dell’ infanzia vissuta al paesello, le fotografie letterarie della nonna e della madre, che conferiscono al racconto puntualità e leggerezza.

Sabato 18 agosto l’autore Domenico Dara ha dialogato con l’editor Maria Zema, presentando il suo ultimo libro “Appunti di meccanica celeste”. La lettura di alcuni passi scelti del romanzo ha offerto la possibilità di ripercorrere le tappe di un processo creativo che, dal fascino delle storie di paese, ha tratto ispirazione e vigore.

Si tratta di un romanzo capace di dare espressività narrativa alle concezioni filosofiche dell’autore: i racconti, caratterizzati da una scrittura fortemente evocativa, si svolgono a Girifalco dove hanno luogo le vicende dei sette personaggi, ciascuno connotato da una propria singolarità.

Suggestiva la location dell’evento, curata in collaborazione con la prof.ssa Domenica Maisano, pittrice per passione, che ha contribuito ad arricchire la serata di intensità artistica con l’esposizione di uno dei suoi quadri. Inoltre la partecipazione di Danilo Rubertà, promettente attore bovese, che ha prestato la sua voce per leggere alcune pagine del libro, accompagnato dalle note del violino di Mariagrazia Nucera e del pianoforte del maestro Angelo Orlando ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Il terzo e ultimo incontro, tenutosi sabato 22 agosto, ha costituito la combinazione di due eventi: la presentazione del volume di poesie “In questa notte senza tempo” di Teresa Carmine Romeo e l’osservazione astronomica, precedentemente rinviata a causa del maltempo. Moderatrice dell’incontro l’editor Maria Zema che, destreggiandosi tra le pagine della silloge poetica, ne ha messo in luce la forte componente autobiografica.

La stessa autrice ha dichiaratamente ricondotto al nucleo familiare la fonte dell’ispirazione poetica, rintracciando nella figura della nonna una vera e propria musa ispiratrice.

La famiglia rappresenta il fulcro della produzione della scrittrice bovese, autrice inoltre di un testo in prosa e relativo cortometraggio. Durante la seconda parte della serata, dedicata all’ osservazione astronomica, lo staff di Bibliopedia congiuntamente al dott. Marco Romeo, ha voluto insignire la studentessa Vittoria Altomonte, vincitrice delle Olimpiadi Nazionali d’Astronomia 2018 (categoria Jonionr 2), di un attestato di merito.

Consolidata ormai da tempo, la collaborazione tra Bibliopedia e il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria dà luogo ai due appuntamenti annuali, nella stagione estiva e in quella autunnale, per l’osservazione del cielo notturno. Il desiderio di indagare l’imperscrutabilità dell’universo, dei pianeti e delle galassie è da sempre fonte di ispirazione per scienziati e artisti di ogni tempo.

In queste notti, avvolte dal manto stellato dell’estate bovese, lo staff di Bibliopedia è riuscito ancora una volta a perseguire gli obiettivi aggregativi di matrice salesiana regalando, mediante il connubio tra scienza e poesia, un momento di straordinario impatto culturale.